省港杯｜足总新招宣传省港杯 HERMES版既香港波球迷不容错过(有片)

历史悠久的省港杯足球赛今年已经去到第44届，周日晚上8:00会进行首回合赛事，先由港队于香港大球场主场迎战广东队。中国香港足球总会又有宣传新招，于官方社交媒体上载一段短片，甘智健和颜卓彬讨论省广杯内容惹笑，球迷们值得到足总IG一看，同埋星期日入大球场支持港队。

点击观看片段

足总惹笑片段宣传省港杯

第44届省港杯于周日率先上演首回合，先由港队主场出战广东队，而广东队已经在周六抵达香港，并会在下午5:00到大球场进行操练以适应场地。完成一个小时的训练后，广东队会出席赛前记者会。之后轮到港队在大球场操练和会见传媒。

HERMES版既香港波

香港足总今年于推广港足赛事方面不遗余力，今次省广杯又有新搅作，找来效力杰志的甘智健和大埔的颜卓彬拍摄宣传段片，两人在更衣室内谈及省港杯的话题，甘智健指爸爸好钟意睇省港杯，颜卓彬更指省港杯是HERMES版既香港波，两人对答十分惹笑。正如颜卓彬所讲，省港杯是HERMES版既香港波，球迷们不要错过。