Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

省港杯｜足总新招宣传省港杯 HERMES版既香港波球迷不容错过(有片)

足球世界
更新时间：14:00 2025-12-27 HKT
发布时间：14:00 2025-12-27 HKT

历史悠久的省港杯足球赛今年已经去到第44届，周日晚上8:00会进行首回合赛事，先由港队于香港大球场主场迎战广东队。中国香港足球总会又有宣传新招，于官方社交媒体上载一段短片，甘智健和颜卓彬讨论省广杯内容惹笑，球迷们值得到足总IG一看，同埋星期日入大球场支持港队。

点击观看片段 

足总惹笑片段宣传省港杯

第44届省港杯于周日率先上演首回合，先由港队主场出战广东队，而广东队已经在周六抵达香港，并会在下午5:00到大球场进行操练以适应场地。完成一个小时的训练后，广东队会出席赛前记者会。之后轮到港队在大球场操练和会见传媒。

HERMES版既香港波

香港足总今年于推广港足赛事方面不遗余力，今次省广杯又有新搅作，找来效力杰志的甘智健和大埔的颜卓彬拍摄宣传段片，两人在更衣室内谈及省港杯的话题，甘智健指爸爸好钟意睇省港杯，颜卓彬更指省港杯是HERMES版既香港波，两人对答十分惹笑。正如颜卓彬所讲，省港杯是HERMES版既香港波，球迷们不要错过。

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
5小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
2025-12-26 12:06 HKT
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
突发
6小时前
有片｜日本群马县30车串烧大车祸 烈燄冲天酿1死20伤 疑暴雪路面结冰引惨剧
00:53
有片｜日本群马县60车串烧大车祸 烈燄冲天酿2死26伤 疑路面结冰引惨剧
即时国际
23分钟前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
7小时前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
18小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
2025-12-26 13:14 HKT
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
20小时前
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
15小时前
71岁「郑少秋旧爱」跟二婚丈夫貌合神离？罕于香港过圣诞  多张合照氛围奇怪并不寻常
71岁「郑少秋旧爱」跟二婚丈夫貌合神离？罕于香港过圣诞  多张合照氛围奇怪并不寻常
影视圈
2025-12-26 11:00 HKT