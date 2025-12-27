Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

体坛早报｜曼联变阵4后卫险胜纽卡素 利狼战祖达儿子将任球僮 沙拿助埃及提早出线

足球世界
「拆礼物日」唯一一场英超，曼联主场斗纽卡素，领队鲁宾艾摩廉变阵排出4后卫，最终以1：0险胜纽卡素。艾摩廉赛后解释变阵是为了制造更多机会，纽卡素领队贺维强调曼联变阵并非败因。曼城和利物浦将于今晚上场，前者作客诺定咸森林，哥帅证实麾下通过磅重令，但笑言自己肥了5公斤。利物浦则主场斗狼队，车祸离世的祖达曾先后效力，他的儿子今场将担任球僮。非洲国家杯方面，沙拿射入12码，助埃及以1：0小胜南非，提早出线16强。

英超｜曼联改踢4后卫 1：0挫纽卡素暂升第5位

英超｜艾摩廉谈变阵4后卫 「制造更多险象的唯一方法」

英超｜哥帅证曼城全队通过磅重测试 「我自己肥咗5公斤」

英超｜利物浦斗狼队祖达儿子将任球僮 云迪积克：仍未能接受这悲剧

非洲国家杯｜沙拿一箭定江山 十人埃及1：0挫南非提早出线16强

