英超｜艾摩廉谈变阵4后卫 「制造更多险象的唯一方法」

足球世界
更新时间：07:26 2025-12-27 HKT
发布时间：07:26 2025-12-27 HKT

曼联领队鲁宾艾摩廉在今晨斗纽卡素一役，一改排阵，排出4后卫。他赛后解释变阵的原因，认为这是「制造更多险象的唯一方法」。纽卡素领队贺维则指曼联变阵，对球队没有影响。

「多古推前有助表现」

艾摩廉今晨排出4后卫，并以柏德列多古担任右翼，后者射入全场唯一入球，助曼联以1：0小胜纽卡素。艾摩廉认为这个改变对多古有帮助：「将他放在较前的位置，令他的任务有所改变，他有更多自由推进，我认为这帮助了他，令他的表现更好。」

多古推前一格，艾摩廉认为有助他的表现。路透社
曼联以1：0小胜纽卡素。路透社
纽卡素下半场狂攻，但未能射破曼联大门。路透社
艾摩廉解释变阵的原因。路透社
谈及阵式，艾摩廉表示：「我认为这是己队制造更多险象的唯一方法，令我们有更多攻门机会。」但今场曼联一度陷入苦战，艾摩廉说：「我们一起承受了很多，对我们来说真的非常困难。上半场表现不俗，下半场只能防守，透过根夏做些事情，我们在反击中也有一些机会。」

贺维：曼联变阵没影响

纽卡素领队贺维则认为曼联变阵，对球队没有影响：「今场任何阶段，我都不认为有面对战术问题。失球的防守方式令我们失望，对于手榴弹我们是有所准备的。入球方面亦令人失望，因为我们制造出很多机会，若我们攻入扳平一球，气势就会在己方。」

