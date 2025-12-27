英超｜哥帅证曼城全队通过磅重测试 「我自己肥咗5公斤」

曼城领队哥迪奥拿在圣诞前，向麾下下达「磅重令」，增肥超过3公斤的话即被弃用。哥帅在今晨的记者会证实全队过关，但笑言自己「肥咗5公斤」。

盛赞麾下过去10年有纪律

曼城在圣诞假后，今晚将会作客诺定咸森林。假期前哥帅下达「圣诞磅重令」，只要增磅3公斤即会被弃用。哥帅在今晨的赛前记者会公布结果，指全队过关，并笑言：「我饮饮食食，肥咗4至5公斤，感觉真好。但麾下过去10年都非常有纪律，去季的伤兵潮令我们更困难，但他们的行为好极了。球会有一套标准，每个人都知道应该怎样做。」

曼城全队在磅重测试过关。路透社

哥帅赞麾下有纪律。路透社

哥帅笑言自己重了5公斤。路透社

1月转会窗「一切都可能发生」

曼城目前以2分落后阿仙奴排次席，哥帅谈及争标时表示：「我希望领先其他对手10分，但目前情况就是如此。目前仍是12月尾，欧联、英超在争标之列，联赛杯入4强，足总杯即将展开，一些大将即将复出，所以一步步走，逐场踢，再看看会发生什么事。」即将复出的大将包括洛迪卡斯简迪，哥帅指爱将的伤势有「非常、非常明显好转」，但在今晚赛前会一路观察。至于1月转会窗，盛传曼城正全力争抢般尼茅夫的安东尼施美安，哥帅表示：「去季开季我从未想过会买4、5名球员，但我们有25名球员不是受伤就是状态不足。所以一切都有可能发生。」