7月因车祸离世的迪亚高祖达（Diogo Jota）曾先后效力狼队及利物浦，今晚将是两军在车祸后首次交锋，祖达的两名儿子将担任球僮进场。云迪积克在回顾2025年时，难免提起这个悲剧，坦言球队仍未能接受祖达的离开。

祖达妻子亦会到场

祖达于2017年7月由马德里体育会外借狼队，翌季正式加盟，到2020年转投利物浦。今年7月，他与弟弟安德列在西班牙发生严重车祸，两人当场死亡。今晚将是利物浦和狼队，在祖达的车祸后首次对垒。根据《泰晤士报》的报导指，祖达的两名儿子将会担任球僮，祖达的妻子亦会踏上晏菲路球场。

云迪积克形容仍未能接受祖达离世。路透社

狼队在今周英超首战，为祖达进行默哀悼念。路透社

祖达的儿子将会在今晚担任球僮。路透社

云迪积克回顾2025：悲喜交集

这场亦是「红军」在2025年最后一场比赛，队长云迪积克回顾这一年，形容这一年悲喜交集：「有喜极之时，4月赢得英超，在晏菲路高举奖杯，我永远不会忘记。这是真正的团队努力，为整季的付出而取得的收获。」但祖达的车祸在不久之后发生，云迪积克说：「不久后收到悲痛的消息。失去祖达和他的弟弟，是我们从不可能准备好的事，是球队仍未能接受的悲剧。我们会一直与迪亚高和安德列同在，他们永远不会被忘记。」

讲到今季，云迪积克认同球队表现不稳：「在阵容上有很多变动，有新球员加盟，亦有球员离队。在稳定发挥这一方面，我们仍未表现最佳水准，虽有表现优异的比赛，仍有艰难的时刻。」