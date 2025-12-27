Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦斗狼队祖达儿子将任球僮 云迪积克：仍未能接受这悲剧

足球世界
更新时间：05:13 2025-12-27 HKT
发布时间：05:13 2025-12-27 HKT

7月因车祸离世的迪亚高祖达（Diogo Jota）曾先后效力狼队及利物浦，今晚将是两军在车祸后首次交锋，祖达的两名儿子将担任球僮进场。云迪积克在回顾2025年时，难免提起这个悲剧，坦言球队仍未能接受祖达的离开。

祖达妻子亦会到场

祖达于2017年7月由马德里体育会外借狼队，翌季正式加盟，到2020年转投利物浦。今年7月，他与弟弟安德列在西班牙发生严重车祸，两人当场死亡。今晚将是利物浦和狼队，在祖达的车祸后首次对垒。根据《泰晤士报》的报导指，祖达的两名儿子将会担任球僮，祖达的妻子亦会踏上晏菲路球场。

云迪积克形容仍未能接受祖达离世。路透社
云迪积克形容仍未能接受祖达离世。路透社
狼队在今周英超首战，为祖达进行默哀悼念。路透社
狼队在今周英超首战，为祖达进行默哀悼念。路透社
祖达的儿子将会在今晚担任球僮。路透社
祖达的儿子将会在今晚担任球僮。路透社

云迪积克回顾2025：悲喜交集

这场亦是「红军」在2025年最后一场比赛，队长云迪积克回顾这一年，形容这一年悲喜交集：「有喜极之时，4月赢得英超，在晏菲路高举奖杯，我永远不会忘记。这是真正的团队努力，为整季的付出而取得的收获。」但祖达的车祸在不久之后发生，云迪积克说：「不久后收到悲痛的消息。失去祖达和他的弟弟，是我们从不可能准备好的事，是球队仍未能接受的悲剧。我们会一直与迪亚高和安德列同在，他们永远不会被忘记。」

讲到今季，云迪积克认同球队表现不稳：「在阵容上有很多变动，有新球员加盟，亦有球员离队。在稳定发挥这一方面，我们仍未表现最佳水准，虽有表现优异的比赛，仍有艰难的时刻。」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
11小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
17小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
14小时前
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
6小时前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
9小时前
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
旅游
11小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
16小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
影视圈
7小时前