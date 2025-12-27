非洲国家杯｜沙拿一箭定江山 十人埃及1：0挫南非提早出线16强

非洲国家杯B组，利物浦球星穆罕默德沙拿带领埃及出线小组赛第2轮，射入12码下，助半场十人应战的埃及以1：0小胜南非。埃及小组两战两胜，在同组另一场和波下，提早出线16强。

埃及上半场补时踢少个

45分钟，沙拿将皮球挑过南非守将穆道（Khuliso Mudau）后，两人均跑向皮球方向争抢，穆道的手在奔跑期间打中沙拿面部。球证起初没有表示，及后VAR指示他到场边翻看影片，最后球证改变判决，埃及获得12码；沙拿亲自操刀射中间入网。但埃及之后踢少个，上半场补时2分钟，右闸穆罕默德汉尼（Mohamed Hany）从后出脚踩中敌将脚面，被罚第二面黄牌，两黄一红被逐。

沙拿为埃及射入12码。美联社

埃及提早出线16强。美联社

南非球员投诉埃及球员犯手球。美联社

多踢一人的南非下半场抢回不少攻势，穆道在禁区边的施射被埃及门将舒尼维（Mohamed El Shenawy）扑出，及后莫迪巴（Aubrey Modiba）与队友撞墙后在禁区内脚面施射，皮球被舒尼维一抱入怀。88分钟，埃及守将艾巴谦（Yasser Ibrahim）飞铲欲挡对方施射，皮球省中他的手部，南非球员抗议认为应判12码。球证到场翻看影片后，维持没有12码的判决。

最终埃及以1：0小胜南非，两战两胜以6分排在B组榜首。南非以1胜1负得3分排次席。同组另一场，安哥拉以1：1赛和津巴布韦，两军同样录得1和1负得1分。小组尚余1轮下，埃及提早出线16强。