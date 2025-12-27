Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲国家杯｜沙拿一箭定江山 十人埃及1：0挫南非提早出线16强

足球世界
更新时间：05:07 2025-12-27 HKT
发布时间：05:07 2025-12-27 HKT

非洲国家杯B组，利物浦球星穆罕默德沙拿带领埃及出线小组赛第2轮，射入12码下，助半场十人应战的埃及以1：0小胜南非。埃及小组两战两胜，在同组另一场和波下，提早出线16强。

埃及上半场补时踢少个

45分钟，沙拿将皮球挑过南非守将穆道（Khuliso Mudau）后，两人均跑向皮球方向争抢，穆道的手在奔跑期间打中沙拿面部。球证起初没有表示，及后VAR指示他到场边翻看影片，最后球证改变判决，埃及获得12码；沙拿亲自操刀射中间入网。但埃及之后踢少个，上半场补时2分钟，右闸穆罕默德汉尼（Mohamed Hany）从后出脚踩中敌将脚面，被罚第二面黄牌，两黄一红被逐。

沙拿为埃及射入12码。美联社
沙拿为埃及射入12码。美联社
埃及提早出线16强。美联社
埃及提早出线16强。美联社
南非球员投诉埃及球员犯手球。美联社
南非球员投诉埃及球员犯手球。美联社

多踢一人的南非下半场抢回不少攻势，穆道在禁区边的施射被埃及门将舒尼维（Mohamed El Shenawy）扑出，及后莫迪巴（Aubrey Modiba）与队友撞墙后在禁区内脚面施射，皮球被舒尼维一抱入怀。88分钟，埃及守将艾巴谦（Yasser Ibrahim）飞铲欲挡对方施射，皮球省中他的手部，南非球员抗议认为应判12码。球证到场翻看影片后，维持没有12码的判决。

最终埃及以1：0小胜南非，两战两胜以6分排在B组榜首。南非以1胜1负得3分排次席。同组另一场，安哥拉以1：1赛和津巴布韦，两军同样录得1和1负得1分。小组尚余1轮下，埃及提早出线16强。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
11小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
17小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
14小时前
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
6小时前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
9小时前
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
旅游
11小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
16小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
影视圈
7小时前