英超｜哥帅下达「圣诞磅重令」夏兰特IG晒体重出位回应

曼城主帅哥迪奥拿（Pep Guardiola）早前的「圣诞磅重令」，似乎已在球员心中响起警号！「蓝月亮」王牌射手夏兰特（Erling Haaland）便以实际行动，向领队「交功课」。他在圣诞节当日，于个人Instagram上载了一张磅重照片，以示自己在佳节期间并无过度放纵，「一切安好」。

哥帅警告：增磅三公斤即弃用

哥迪奥拿本周初曾向麾下众将发出严厉警告，指明任何在圣诞假期后体重超标的球员，将会被直接剔出周六作客诺定咸森林的大军名单。这番话，无疑令一众曼城球星在享受圣诞大餐时，亦要「就住就住」。

夏兰特IG晒磅重照

作为曼城头号射手，夏兰特似乎已将领队的说话铭记于心。他在周四上载的Instagram照片中，照片中他己穿著白色拖鞋上磅，磅上清晰显示的94.4kg数字，已足以证明一切。他更以一贯言简意赅的风格，在照片下写道：「All good!!」（一切安好！！），向外界及领队大派「定心丸」。这个幽默的回应，引来近万个留言，连巴黎圣日耳门的意大利国脚门将当拿隆马（Gianluigi Donnarumma）也忍不住留下了七个「笑到喊」的表情符号。