Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜哥帅下达「圣诞磅重令」夏兰特IG晒体重出位回应

足球世界
更新时间：21:30 2025-12-26 HKT
发布时间：21:30 2025-12-26 HKT

曼城主帅哥迪奥拿（Pep Guardiola）早前的「圣诞磅重令」，似乎已在球员心中响起警号！「蓝月亮」王牌射手夏兰特（Erling Haaland）便以实际行动，向领队「交功课」。他在圣诞节当日，于个人Instagram上载了一张磅重照片，以示自己在佳节期间并无过度放纵，「一切安好」。

哥帅警告：增磅三公斤即弃用

哥迪奥拿本周初曾向麾下众将发出严厉警告，指明任何在圣诞假期后体重超标的球员，将会被直接剔出周六作客诺定咸森林的大军名单。这番话，无疑令一众曼城球星在享受圣诞大餐时，亦要「就住就住」。

夏兰特IG晒磅重照

作为曼城头号射手，夏兰特似乎已将领队的说话铭记于心。他在周四上载的Instagram照片中，照片中他己穿著白色拖鞋上磅，磅上清晰显示的94.4kg数字，已足以证明一切。他更以一贯言简意赅的风格，在照片下写道：「All good!!」（一切安好！！），向外界及领队大派「定心丸」。这个幽默的回应，引来近万个留言，连巴黎圣日耳门的意大利国脚门将当拿隆马（Gianluigi Donnarumma）也忍不住留下了七个「笑到喊」的表情符号。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
10小时前
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
4小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
香港大妈丑出日本 等位食烧蚝挫20分钟指甲 做一动作甲粉四飞 网民轰核突：影衰晒
香港大妈丑出日本 等位食烧蚝挫20分钟指甲 做一动作甲粉四飞 网民轰核突：影衰晒｜Juicy叮
时事热话
6小时前
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
7小时前
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
2025-12-25 15:50 HKT
连锁包点店攻占下午茶！炒面/点心/小食/蒸包+甜品$17起 全线分店有售
连锁包点店攻占下午茶！炒面/点心/小食/蒸包+甜品$17起 全线分店有售
饮食
7小时前
宏福苑五级火｜消防6工协会严厉谴责「冼国林」不实言论：侮辱专业、打击团队、误导公众
宏福苑五级火｜消防6工协会严厉谴责「冼国林」不实言论：侮辱专业、打击团队、误导公众
突发
2025-12-25 18:38 HKT
《声梦》小花钟柔美3年地下情曝光？「揽啜片」意外流出A0形象破灭 男友从后环抱甜到漏
02:14
《声梦》小花钟柔美3年地下情曝光？「揽啜片」意外流出A0形象破灭 男友从后环抱甜到漏
影视圈
8小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT