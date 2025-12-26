沙特职｜C朗拿度豪掷过亿购两座私岛别墅 赠未婚妻作圣诞礼物

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的「宠妻」手笔，再次震撼全球！据西班牙杂志《HOLA》报导，这位效力沙特豪门艾纳斯的超级球星，在今年圣诞节为未婚妻佐坚娜（Georgina Rodríguez）送上了一份「天价」大礼，是位于沙特阿拉伯红海一个私人岛屿上的两座豪华别墅，据报每座价值700万镑(约7300万港元)尽显霸气。

红海别墅私隐度极高

这次C朗大手笔购入的物业，位于全球最顶级的豪华地产项目之一「Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence」。该项目坐落于距离大陆26公里的Ummahat岛上，出入只能依靠水上飞机或私人船只，私隐度极高，绝对是顶级富豪的避世天堂。

据悉，C朗购入的两座别墅，一座为三房设计，另一座则为两房，均可直接通往大海，并享有辽阔的海景。每座别墅均设有私人泳池，甲板上更配备了望远镜，以便住客观星。据报每座别墅价值达到700万镑(约7300万港元)。

C朗：让我们感到平静的地方

C朗在谈及这份圣诞礼物时表示，红海是一个真正非凡的地方，他与佐坚娜在这里「感到平静」。他说：「这两座别墅将让我们有机会远离镁光灯，享受与家人共度的宝贵时光。」