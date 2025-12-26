Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜马古尼、卡斯米路前途未卜 艾摩廉指两人去向与欧洲赛席位挂勾

更新时间：18:44 2025-12-26 HKT
发布时间：18:44 2025-12-26 HKT

曼联两老将中坚哈利马古尼（Harry Maguire）及防守中场卡斯米路（Casemiro）的去向未有定案，领队鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）周二在赛前记招上证实，球会目前仍未就两人的续约问题作出任何决定，还需考虑球队能否夺欧洲赛席位，他们的红魔生涯将会是一个巨大的问号。

合约明年夏天届满

马古尼及卡斯米路两位经验丰富的球员，其现有合约均已步入最后几个月。尽管球会早前已启动了马古尼合约中的一年续约条款，但其合约仍将在今季结束后届满。而卡斯米路的情况亦类似，其合约同样在明年六月到期，球会拥有一年的优先续约权。
曾几何时，这两位球星的离队，或许不会引起球迷太大反应，因为他们在过去几季均经历过低潮期，并备受外界批评。然而，在艾摩廉麾下，两人均迎来了「第二春」，状态、信心都显著回升，令他们的续约问题变得更为微妙。

高薪成续约障碍

据报，卡斯米路仍然是英超薪酬最高的球员之一，外界质疑，即使他状态回勇，球会是否仍值得为其支付如此高昂的工资。至于马古尼，他虽然已公开承认其前途未卜，但有报导指，如果球会能提供一份结构合理的续约合同，他愿意接受减薪留队。

艾摩廉：一切视乎来季会否有欧洲赛

当在赛前记招上被直接问及是否已作出决定时，艾摩廉给出了清晰的回应：「不，还没有任何决定。我们还有很多事情要做。我们需要了解下个赛季会发生什么，因为我们需要知道是否会有欧洲赛事。我对他们（的表现）真的很高兴，但我不知道将会发生什么，所以我们将拭目以待，看看球季结束时会发生什么，我们会处于什么位置，然后我们再作决定。」艾摩廉的这番话，表明两人的去向与球队能否夺得欧洲赛资格直接挂勾。

