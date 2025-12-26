英超｜沙列巴豪言阿仙奴要赢尽一切 剑指四冠王锦标
发布时间：14:38 2025-12-26 HKT
阿仙奴今季全面爆发，在英超及欧联分组赛均高踞榜首，联赛杯亦杀入四强，大有问鼎锦标之势。阵中法国中坚威廉沙列巴（William Saliba）近日更豪言，球队今季的目标是赢得所有参加的比赛，剑指史无前例的「四冠王」！
「我们能赢得所有比赛」
兵工厂在领队阿迪达（Mikel Arteta）执教六年间，仅赢得过一次足总杯，今季面临著巨大的争标压力。然而，沙列巴却对球队的实力充满信心。当被问及是否有想过赢得多项锦标时，他毫不犹豫地回答：「当然有！因为我们知道，在我们参加的每一项竞赛中，我们都知道我们能赢得它。过去三个赛季，我们在英超都很接近；上季我们也杀入了欧联和联赛杯的四强，所以我知道我们有能力赢得所有比赛。」
目标先夺取联赛杯
沙列巴指球队要以锦标来证明实力，首先要捧得联赛杯：「我们现在必须开始赢得奖杯。球队已跻身联赛杯四强，还剩下三场比赛，我们必须在一月对阵车路士的比赛中完成任务。那将会是一场大战，一场重要的打吡，所以我们必须继续前进。在你的职业生涯结束时，我们计算的是奖杯，而联赛杯就是其中之一。」
提醒队友仍有很多变数
沙列巴明白在球季仍很漫长，什么事情都可发生「我们知道现在还只是十二月，在足球世界里事情可以很快发生变化。我们必须保持专注，继续相信自己，继续努力工作，因为重要的，是最后我们高举奖杯的时候，而不是之前。」
