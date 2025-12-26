英超｜圣诞树照片再惹争议 沙拿遭穆斯林粉丝围攻

利物浦埃及前锋穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），在圣诞节期间分享一张女儿在圣诞树前的温馨照，再次触动了部分穆斯林粉丝的敏感神经，在社交媒体上引发激烈争论。大批粉丝斥责他庆祝「异教徒」的节日，是「重大的罪孽」，甚至扬言要「unfollow」（取消关注）；但同时，亦有大批网民力撑沙拿，赞扬他传递了尊重与团结的讯息。

一张圣诞树合照掀起风波

分享圣诞树合照，已成为沙拿每年的「传统」。正在摩洛哥出战非洲国家杯的沙拿，日前在社交媒体上载了一张其两名女儿坐在圣诞树旁的温馨照片，并简单地写上「#MerryChristmas」（圣诞快乐）。

然而，这张圣诞照片在网上惹来穆斯林粉丝非议，一名球迷留言道：「我以为你不会庆祝这个在我们信仰中被禁止的节日。」另一位更激动地表示：「沙拿，我身为曼城球迷我都喜欢你，我视你为我的榜样…然而，在这条推文之后，我再也无法将你视为我的榜样了。你伤了我的心。如果你不删除这条推文，我就会取消关注你。」

被斥「不尊重宗教」

有网民严厉警告沙拿：「你是穆斯林，应该尊重你的宗教和文化，你向数百万追随者展示的是什么？」

另一位网民更称，沙拿作为「伊斯兰教的代表」，分享这样的讯息是「令人遗憾的」，并写道：「祝贺非穆斯林的宗教节日，是对他们信仰的肯定，这在伊斯兰教法中是不允许的…信仰比人们的认可更珍贵。」

被赞传递团结讯息

尽管面临围攻，亦有网民出言撑沙拿，许多人祝贺他分享善意，并在宗教差异下推动团结的讯息。一网民说：「如果我们能容忍彼此的差异，世界将会变得更美好。」另一位评论道：「尊重就是尊重，身处非洲国家杯并没有阻止他分享爱，人性至上，圣诞快乐。」