英超｜艾摩廉指除非曼联买到人 否则明奈休想转会

曼联20岁新星明奈（Kobbie Mainoo）的离队风波有新进展，领队艾摩廉（Ruben Amorim）周五终于开腔，向这位心急如焚的小将大派「定心丸」，直言他是「曼联的未来」，但同时亦斩钉截铁地表示，如果球会在一月转会窗未能签下替补球员，明奈将不被允许外借离队。

明奈是曼联的未来

明奈今季在艾摩廉麾下苦无正选机会，心生离意，据报他与母会的关系已濒临破裂，并渴望在一月离队寻求更多比赛时间。然而，艾摩廉似乎无意放人，他说：「明奈将会有他的机会，他将会是曼联的未来，这是我的感觉。他只需要等待他的机会，足球世界里，一切都可以在两天内改变。」

明奈受伤错失正选机会

讽刺的是，正当机会来临之际，明奈却时不我与。在上周末，他因在训练中拉伤小腿，错过了本季首次英超正选的机会。24小时后，一直占据其位置的队长「B费」般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）亦在对阵维拉的比赛中腿筋受伤。如今两人双双倦勤，缘尽拆礼物日对纽卡素的大战。艾摩廉指出：「前一天是明奈（受伤），然后轮到般奴。我们还在讨论明奈没有得到他应得的上阵时间，然后机会来了，明奈却不在。所以，有时候这只是运气不好。」

一月离队梦难圆

意甲的拿玻里一直对明奈虎视眈眈，但艾摩廉的态度非常明确，除非有新兵加盟，否则不会放走明奈：「如果我们没有得到任何人，就很难让他离开。即使阵容完整，我们的人手仍可能应付不了突发情况。如果我们能带入新人，很好。如果不能，我想我们会在夏天再花钱。「我们是一家有重大责任的球会，我们正在处理所有这些问题，每个人都说我们需要赢下每一场比赛。没有借口。所以，如果我们没有得到替代者，任何人都很难离开球会。」