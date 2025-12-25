Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲国家杯｜施丹之子力保不失 阿尔及利亚赠苏丹三蛋旗开得胜

足球世界
更新时间：21:09 2025-12-25 HKT
发布时间：21:09 2025-12-25 HKT

法国名宿施丹（Zinedine Zidane）周三晚惊喜现身非洲国家杯赛场，支持为阿尔及利亚把守最后一关的儿子卢卡施丹（Luca Zidane）。虎父无犬子，卢卡施丹成功为阿尔及利亚保住清白之身，而球队凭马列斯（Riyad Mahrez）「梅开二度」以3:0大胜十人应战的苏丹，在E组旗开得胜。

施丹成场上焦点

今场阿尔及利亚对苏丹的非洲杯分组赛，看台上的施丹成为焦点。每当现场大银幕捕捉到这位法国传奇的身影时，全场球迷都会报以热烈欢呼。施丹之子卢卡施丹，选择代表其祖父的国家阿尔及利亚出战国际赛。由于球队正选门将奥基查（Alexandre Oukidja）因伤缺阵，他今仗获得正选机会，上演其国家队「地标战」。

马列斯梅开二度

被视为今届夺冠热门之一的阿尔及利亚，开赛仅两分钟便由队长马列斯接应队友保达奥（Hicham Boudaoui）的助攻先开纪录。其后，卢卡施丹成功扑出对方前锋阿瓦德（Yaser Awad）的单刀球，力保清白之身。苏丹在半场前有艾迪尔（Salah Adil）领下第二面黄牌被逐，令比赛形势更为明朗。
换边后，马列斯在61分钟再入一球个人梅开二度，加上20岁小将马沙(Ibrahim Maza)在85分钟的入球，最终助球队净胜3:0录开门红。梅开二度的马列斯表示：「最重要的是以一场胜利开始。过去两届非洲杯，我们的开局都不好。今天，我们真的很想实现这个目标，而我们做到了。」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
5小时前
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
01:37
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
6小时前
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
9小时前
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
影视圈
6小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
7小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
23小时前
太子站跌电话直插路轨 摇控手机录下「谜之画面」 港男节日超奇遇：估唔估到影紧咩？
太子站跌电话直插路轨 摇控手机录下「谜之画面」 港男节日超奇遇：估唔估到影紧咩？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
影视圈
11小时前
TVB「御用强奸犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上揾食疑有困难  56元茶餐也嫌贵
TVB「御用强奸犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上揾食疑有困难  56元茶餐也嫌贵
影视圈
7小时前
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
7小时前