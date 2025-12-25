非洲国家杯｜施丹之子力保不失 阿尔及利亚赠苏丹三蛋旗开得胜

法国名宿施丹（Zinedine Zidane）周三晚惊喜现身非洲国家杯赛场，支持为阿尔及利亚把守最后一关的儿子卢卡施丹（Luca Zidane）。虎父无犬子，卢卡施丹成功为阿尔及利亚保住清白之身，而球队凭马列斯（Riyad Mahrez）「梅开二度」以3:0大胜十人应战的苏丹，在E组旗开得胜。

施丹成场上焦点

今场阿尔及利亚对苏丹的非洲杯分组赛，看台上的施丹成为焦点。每当现场大银幕捕捉到这位法国传奇的身影时，全场球迷都会报以热烈欢呼。施丹之子卢卡施丹，选择代表其祖父的国家阿尔及利亚出战国际赛。由于球队正选门将奥基查（Alexandre Oukidja）因伤缺阵，他今仗获得正选机会，上演其国家队「地标战」。

马列斯梅开二度

被视为今届夺冠热门之一的阿尔及利亚，开赛仅两分钟便由队长马列斯接应队友保达奥（Hicham Boudaoui）的助攻先开纪录。其后，卢卡施丹成功扑出对方前锋阿瓦德（Yaser Awad）的单刀球，力保清白之身。苏丹在半场前有艾迪尔（Salah Adil）领下第二面黄牌被逐，令比赛形势更为明朗。

换边后，马列斯在61分钟再入一球个人梅开二度，加上20岁小将马沙(Ibrahim Maza)在85分钟的入球，最终助球队净胜3:0录开门红。梅开二度的马列斯表示：「最重要的是以一场胜利开始。过去两届非洲杯，我们的开局都不好。今天，我们真的很想实现这个目标，而我们做到了。」