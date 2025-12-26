Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025体坛回顾｜香港吹起足球热浪 化身国际足球盛事之都

足球世界
更新时间：08:00 2025-12-26 HKT
发布时间：08:00 2025-12-26 HKT

2025年，香港的绿茵场上热浪一浪接一浪！从战鼓雷动的亚洲杯外围赛，到利物浦、阿仙奴等豪门云集的「香港足球盛会」，再由C朗领衔的「沙特超级杯」暑假压轴，连串国际顶级足球盛事轮番上演，足球狂热更延续至年末港队主场赛事，香港化身成为足球盛事之都。

香港掀起足球狂热 各路豪门来港作赛

今年香港的足球狂潮，由港队6月在亚杯外主场迎战印度揭开序幕 ，港队首次在可容纳5名观众的启德体育园主场馆出战，4万多港队球迷将球场染成一片红海，港队亦不负所望时隔15年再次击败印度。7月盛夏举行的「香港足球盛会」将气氛推向更高，利物浦、AC米兰两大欧洲传奇球会合演启德主场馆首场外队表演赛。更为历史性的是，英超宿敌阿仙奴与热刺，将英格兰最激烈的「北伦敦打吡」破天荒首次移师海外上演，同样选址启德主场馆。这两场瞩目赛事各录得超过4.9万名球迷入场，连续两次打破启德主场馆的入座纪录，盛况空前。 

8月轮到葡萄牙超级球星C朗拿度领衔，在香港大球场上演「沙特超级杯」，亦是该赛事首次于沙特以外的地区举行。除效力艾纳斯的5届金球奖得主C朗拿度外，还有其球会兼国家队队友祖奥菲历斯，艾纳斯法国前锋京士利高文，以及效力伊蒂哈德的法国前锋宾斯马等。

港队主场作战为今年足球狂热作结

今年足球盛宴的终章由港队亲自写下，10月及11月的亚洲杯外围赛中，港队主场先后出战孟加拉和新加坡，每场都有超过4万名球迷入场撑港队，更一次又一次改写港队主场赛事入场人数纪录，将这股席卷全年的足球狂热延续至年尾。

