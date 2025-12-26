2025体坛回顾｜港足亚杯外征程掀香港足球热 惜无缘亚洲杯决赛周 未能写上完美句号

2025年下半年，香港的足球盛事焦点落在港队出战亚洲杯外围赛关键战上，随著港队的出线形势亦越来越好，启德主场馆接连出现中片红海，整个城市的足球风被推向高峰。美中不足的是港队于出线的关键战主场1:2遭新加坡反胜，未能连续两届打入亚洲杯决赛周。

港队今届亚杯外之旅于3月展开，作客赛和强敌新加坡，再于6月在超过4万名球迷的助威下，在启德主场馆以1:0击败印度，15年来首次击败对手，令全城掀起首波足球热浪。战至10月，港足作客孟加拉最终以4:3绝杀对手，当时港队只要再取3分，出线便高唱入云，让全城球迷疯狂。

11月港队主场再战孟加拉，约4.5万球迷到启德主场馆撑港队，再将足球热炒高，可惜最后仅取和局。一周后的出线生死战，超过4.7万的入坐人数再破港队主场纪录，全城球迷都撑港队冲击决赛周席位。可惜，港队于先开纪录后反输1:2，港队未能晋身决赛周，但已掀起一股足球热。