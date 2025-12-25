亚冠2｜C朗踢半场照有助攻 领艾纳斯5:1炒艾祖拉

已提早锁定出线16强资格的沙特阿拉伯劲旅艾纳斯，周三于D组最后一轮赛事主场出战伊拉克的艾祖拉，葡萄牙球星C朗拿度首度在亚冠2亮相，虽然只踢了上半场仍贡献一次精妙助攻，领军艾纳斯，以5:1轻取艾祖拉，于分组赛以6战全胜的完美战绩，首名晋级16强。

艾纳斯是役未因已出线而留力，开赛即采取主动，翼锋京士利高文于12分钟接应传球撞射破网，揭开大胜序幕。韦斯利及艾安利其后同样藉角球攻势建，艾纳斯29分钟已遥遥领先3:0。战至44分钟，C朗助攻予祖奥菲历斯挑射入球，艾纳斯带著4球领先优势返回更衣室。

易边后艾纳斯稍为松懈，被艾祖拉的伊巴谦追回一球，但高文随后梅开二度，将比分锁定为5：1。艾纳斯赢波后分组6战全胜，首名晋级16强。