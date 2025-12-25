Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲国家杯｜曼联球员非洲杯抢缰 迪亚路入球领科特迪瓦旗开得胜

足球世界
更新时间：18:00 2025-12-25 HKT
发布时间：18:00 2025-12-25 HKT

卫冕冠军科特迪瓦在周三的非洲国家杯F组首战，凭效力曼联的年轻翼锋阿密特迪亚路（Amad Diallo）攻入全场唯一入球，协助球队以1:0小胜莫桑比克，旗开得胜。

迪亚路下半场一箭定江山

科特迪瓦今仗大部分时间占据主动，前中超外援基斯尔（Franck Kessie）及前水晶宫射手韦费特沙夏（Wilfried Zaha）在前场极具威胁，但一直未能攻破对手密集防线。战至下半场开赛仅四分钟，僵局终被打破。基斯尔接应传中头槌二传，伏兵门前的迪亚路展现射手触觉，冷静地以一记低射送球入网，为「非洲大象」奠定胜局。

「穿上国家队球衣是梦想成真」

赛后，首次为科特迪瓦在国际大赛建功的迪亚路难掩兴奋之情，他说：「我为自己感到非常骄傲。我为这一刻等了很久。穿上国家的球衣是一种巨大的自豪，这是一个梦想成真。」不过，迪亚路认为应可赢得更大：「我们赢了1:0，老实说，我认为我们理应以更大的优势获胜，但我们接受这次成功。我们现在将专注于下一场比赛，因为那对我们来说将会是一场非常艰难的比赛。」

主帅：埋门一脚仍需改善

科特迪瓦主帅科尔（Emerse Fae）则赞扬了球队的团结精神和防守表现，但亦指出球队在进攻端仍有改善空间。「如果有一个方面我们仍需改进，那就是决策和埋门一脚。有时候，传中应该是地波，但却传了高波。在这种水平的比赛中，正是这些细节决定了胜负。」

