英超｜养伤11个月后「耶苏」复活 马天尼利过来人身份陪伴走出阴霾

因十字韧带（ACL）撕裂而阔别球场近一年的阿仙奴前锋加比尔捷西斯（Gabriel Jesus），在本月初对阵布鲁日的欧联比赛中，终于伤愈复出。其巴西同胞、队友加比尔马天尼利（Gabriel Martinelli）近日受访时，亦分享了自己如何以「过来人」的身份，帮助「耶苏」走出漫长而艰苦的康复期。

马天尼利：我12岁时已在电视看他踢球

捷西斯在今年一月遭遇重伤，经历了长达11个月的康复期。同样曾受严重膝伤困扰的马天尼利，对此感同身受，他说：「几年前我的半月板也出过一些问题，我知道缺阵那么长时间并不容易。当我有机会在他身边时，我就会在他身边。我试著和他聊天，因为我知道那是一段艰难的时光。尽管他比我年长，我也试著亲近他。」

马天尼利更笑言，捷西斯是他儿时的偶像：「他16岁时就很快地进入了一队，我那时才12、13岁，已在电视上看著他为彭美拉斯比赛。我总是这样告诉他。他能回来真的太好了，希望在接下来的比赛中，他能入球并表现出色。」

捷西斯：上帝救了我

对于自己的回归，捷西斯亦感慨万千，并感谢上帝：「在头三个月，我的脑海里有很多疑虑，每个人都期待我入球，我自己当然也想。我有一些机会，但即使如此，我还是很高兴，因为能回来，并有那样的触球，以及我移动、控球的方式，我都非常满意。」

「耶苏」续说：「在自我康复的11个月里，我曾害怕回来后会变得不同，或许会有一些限制。但现在能走出来和兄弟们一起比赛，我非常高兴。我觉得自己已准备好了。我在这里想说，是上帝救了我的命。」

阿迪达：捷西斯有特殊能力

兵工厂领队阿迪达（Mikel Arteta）亦对爱将的回归感到欣喜：「我认为他带来了一些不同的东西，他有一种非常特殊的能力，就是他能突然将周围的每个人联系起来，这是我们球队需要的，这会让我们变得更好。看到他带著那样的笑容、那样的能量和那样的质素回来，实在令人印象深刻，我们都为他感到高兴。」