英超｜曼联圣诞快车前传噩耗 双核B费、明奈因伤缺席拆礼物日战喜鹊

曼联在「圣诞快车」赛期前收到坏消息，领队艾摩廉（Ruben Amorim）周二证实球队两大中场核心队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）及新星明奈（Kobbie Mainoo）齐齐养伤，肯定缺席拆礼物日主场对纽卡素的英超；其中，般奴的伤情较为严重，下月中英超曼市打吡对曼城亦未必可赶及复出披甲。

B费1月曼市打吡上阵成疑

上周末不敌阿士东维拉的比赛中，「B费」在上半场已告受伤，他坚持至半场才被换下；而明奈是在该仗的赛前操练中受伤。艾摩廉在拆礼物日对纽卡素的赛前记招上确认般奴和明奈不会上阵：「不，他们不会在这场（对纽卡素）比赛上阵，他们正在康复中。」

对于两人的复出时间，艾摩廉透露：「我不认为需要很长时间，我认为明奈会比般奴更快回来。」但当被问及「B费」的具体复出日期时，艾摩廉则三缄其口：「我不想说。我当然心中有数，但让我们拭目以待。」这亦令外界担心，这位葡萄牙中场核心，或会错过1月17日对阵曼城的曼市打吡大战。

中场闹兵荒 艾摩廉头痛

自2020年1月加盟以来，「B费」一直是曼联的「铁人」，在过去221场联赛中仅缺阵9场。他的缺阵，对正值用人之际的曼联而言无疑是沉重打击。球队目前已有麦比奥莫（Bryan Mbeumo）、马沙拉维（Noussair Mazraoui）及迪亚路（Amad Diallo）三名球员，因出战非洲国家杯而缺阵，如今再失「B费」这位今季已贡献5个入球及7次助攻的中场大脑，令艾摩廉在排兵布阵上捉襟见肘。

卡斯米路复出解燃眉之急

幸好，巴西防守中场卡斯米路（Casemiro）将可在对纽卡素一仗中「刑满」复出，解中场燃眉之急。此外，在对维拉一仗中获得罕有正选机会的乌加迪（Manuel Ugarte）有望继续担正，而中坚利辛度马天尼斯（Lisandro Martinez）亦可客串中场，加上刚在英超「地标」上阵的小将费查（Jack Fletcher），均有望在「圣诞快车」期间获得更多上阵时间。