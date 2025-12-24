土超｜奥拿拿走出在曼联的阴霾 于特拉布宗寻获第二春

半年前还在奥脱福球场失意的前曼联首席门将奥拿拿（Andre Onana），如今在土耳其找到了新生。他形容自己在特拉布宗的生活是「完美的」，与其在曼联最后几个月形成强烈对比，言谈间更暗示不想回到曼联。

「人生中最美好时期」

转投土超豪门特拉布宗后，奥拿拿似乎已完全走出阴霾。在球会最近发布的一段名为《奥拿拿的一天》的影片中，他罕有地敞开心扉，分享其在土耳其的生活点滴，言谈间充满了在英格兰时期难得一见的自由与快乐。28岁的奥拿拿说:「我正在经历人生中最美好的时期，我无可投诉，我很高兴能在这里。」

这名喀麦隆门将更兴奋地描述了与当地球迷的日常互动:「有时我正在开车，一辆车会突然切到我前面，『奥拿拿，停下来，我想拍张照！』我心想，『大佬，我们可以换个方式』。但当他们见到我时，他们很高兴，我也是。一开始很困难，但现在我明白了。他们是我的兄弟，我爱他们，我爱这种感觉。因为他们非常热情，这是一件很美妙的事，如果你不在这里，你无法形容。我在这里度过的时光对我来说是完美的。这是一种不同的生活方式，但很棒，真的不可思议，太棒了。」

曾被贬为三号门将

这位喀麦隆门将，在2023年还被誉为世界最佳门将之一，但其曼联生涯却急转直下。在今季初，他先被状态不稳的巴恩迪（Altay Bayındır）取代正选，其后球会更引入新门将林明斯（Senne Lammens），令他沦为球队的「三号门将」，离队已是势在必行。