西甲｜拉舒福特决心由曼联正式转投巴塞 目标为巴塞赢得锦标

拉舒福特（Marcus Rashford）今季被曼联外借至巴塞隆拿在西班牙重获新生，这位英格兰前锋近日接受西班牙媒体访问时公开「表忠」，直言自己的终极目标是永久留在巴塞，并愿意为此作出牺牲，包括接受减薪，似乎已下定决心，不想再重返奥脱福。

福仔在巴塞重拾新生

拉舒福特在曼联主帅鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）麾下被投闲置散，今季初被外借至西甲班霸巴塞隆拿。结果，「福仔」在鲁营球场重拾状态，上半季已为球队贡献了2个入球及6次助攻，协助卫冕冠军在2025年结束前，成功登上西甲榜首。

尽管在队中仍需与巴西国脚拉芬夏比洛尼（Raphinha）竞争上阵时间，但拉舒福特对现状感到非常满意:「我正在球会和这个城市安顿得很好。从我到达的那一刻起，我就感到非常受欢迎。」

2200万镑买断费

根据外借协议，巴塞有权在季尾以2200万英镑正式买断拉舒福特。西班牙传媒报导，巴塞方面正考虑行使此条款，将这位英格兰国脚留在阵中。报导亦指，若要成功转会，「福仔」或需接受减薪。对此，拉舒福特似乎毫不在意，他似乎已经下定决心要离开曼联:「我想做的，就是留在巴塞。这是终极目标，但这不是我努力训练和付出的唯一原因，我的目的是为了胜利。巴塞是一家巨大而梦幻的球会，是为赢得冠军而建立的。」