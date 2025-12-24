英超｜传施美安舍曼联取曼城 红魔场外都要输给蓝月

英超冬季转会市场一月便告重开，般尼茅夫当家射手安东尼施美安（Antoine Semenyo）被曼市双雄等多家豪门看中成为抢手货，据报施美安舍红取蓝，希望加盟哥迪奥拿领军的蓝月亮；令曼联在场外的曼市打吡亦要向曼城俯首称臣。

偏爱曼城因渴望即时争冠

现年25岁的施文约今季在英超表现火热，已攻入8个联赛入球，引起了多家豪门的关注。此子今年七月才与般尼茅夫续约，而新合约中包含一条价值6500万英镑(约6亿8000万港元)的解约金条款，将在2026年一月生效，因而令一众豪门对他虎视眈眈。据《The Athletic》报导，曼联曾力追这位加纳翼锋，但他本人渴望能立即为顶级冠军而战的意愿，成为他最终选择曼城的决定性因素。除曼市双雄之外，盛传利物浦及车路士亦曾对这位加纳国脚表示过兴趣。

般茅领队坦承无奈

然而，曼城领队哥迪奥拿早前曾暗示，球队未必会在一月转会窗增兵：「我不是冬季转会窗的超级粉丝，但你必须保持开放态度，你永远不知道会发生什么。如果球会认为这对未来三、四、五、六年都有好处，那为何不呢？」

一年前，曼城曾在冬季转会窗大洒金钱，哥帅解释：「那只是因为当时球队受伤病困扰，缺乏人手。今季情况大为改善，令他对一月增兵的态度变得审慎。」

另一边厢，般尼茅夫领队伊拉奥拿（Andoni Iraola）则坦承，对于施美安的去向亦感到无能为力：「我明白围绕著施美安有很多噪音，我的担忧是会否影响他的表现。但我们看到，他对球队非常投入，我希望我们能留住他。但有些情况是我无法控制的。如果你问我，我肯定不想失去他。」