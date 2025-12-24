英超｜云迪云证实已发短讯向伊沙克致歉 史洛特怒火未消坚持为「鲁莽拦截」

利物浦领队史洛特（Arne Slot）与热刺领队汤马士法兰克(Thomas Frank)，就上周英超云迪云（Micky van de Ven）踢伤红军瑞典前锋阿历山大伊沙克（Alexander Isak）一事隔空开战。当事人云迪云周二证实，他已向伊沙克发送短讯道歉，并祝愿他早日康复。

云迪云：无意伤人

伊沙克在上周六对阵热刺的比赛中，攻入一球后，随即被云迪云的飞身拦截踢伤，赛后证实左脚踝受损及腓骨骨折，需接受手术，预计将休养数月。云迪尹周二接受《天空体育》访问时，首度开腔回应：「我给他（伊沙克）发了短讯，因为我当然不想弄伤他，或做任何伤害他的事。我只是想尝试封阻那次射门。我认为他的脚卡在我的双腿之间，是有点不幸。所以我事后给他发了短讯，并祝愿他一切顺利。我希望很快能再在球场上见到他。他很感激那条讯息，并回复了我。」

史洛特怒火未消

尽管云迪云已作出道歉，但利物浦领队史洛特仍对这次拦截大感不满：「那是一次鲁莽的拦截！如果你做十次那样的拦截，十次都有很大机会令球员严重受伤。这将会是一个长达数月的伤患。这对他（伊沙克）来说是一个非常、非常大的失望，因此，对我们也是。」

汤马士法兰克力撑云迪云

伊沙克已在周一成功接受手术，史洛特有信心他能在球季结束前复出。然而，热刺领队法兰克（Thomas Frank）却为其爱将辩护，坚称云迪尹的拦截并非失控。