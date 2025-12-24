Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联赛杯｜水晶宫95分钟扳平 阿仙奴互射12码险胜晋4强

足球世界
更新时间：07:31 2025-12-24 HKT
发布时间：07:31 2025-12-24 HKT

阿仙奴今晨于英格兰联赛杯8强，被水晶宫于95分钟追平。两军于互射12码，要射到第8轮才分出胜负，最终阿仙奴险胜8：7，4强对手将是车路士。今场最黑仔当数水晶宫的麦辛斯拿确斯（Maxence Lacroix），他摆乌龙兼射失12码。

惊险晋联赛杯4强。路透社
惊险晋联赛杯4强。路透社
拿确斯于互射12码即时死亡阶段射失，水晶宫出局。路透社
拿确斯于互射12码即时死亡阶段射失，水晶宫出局。路透社
阿仙奴将于车路士争入决赛。路透社
阿仙奴将于车路士争入决赛。路透社
拿确斯今场相当黑仔。路透社
拿确斯今场相当黑仔。路透社

今场的高潮出现在比赛末段，「兵工厂」于80分钟凭死球开纪录。一次右路角球，卡拉费奥利迎顶顶中水晶宫球员身上，皮球反弹到祖利安添巴面前，后者起脚再省中人，水晶宫守将拿确斯伸脚欲解围，岂料将皮球踢入己队网窝。但水晶宫于95分钟戏剧扳平，一次左路罚球，谢法臣拿马迎顶，门前的马克古希加一脚，为水晶宫扳平1：1，两军需要以互射12码分胜负。

拿确斯摆乌龙兼射失12码

阿仙奴先射，两军前15脚均射入网。今场最黑仔当数拿确斯，80分钟摆乌龙之后，于互射12码为水晶宫射失；阿仙奴的威廉沙列巴于第8轮中鹄，及后操刀、必须射入的拿确斯起脚射门将的右下角，阿仙奴门将艾利沙巴拿加捉到路扑出，水晶宫于互射12码以7：8落败出局。阿仙奴则晋级4强，将于车路士争入决赛。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
14小时前
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
11小时前
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
20小时前
张文父母下跪道歉，称儿子造成无法弥补的伤害。 中时
01:46
台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉
两岸热话
14小时前
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
15小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
19小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
15小时前
房署大派神秘礼物？秀茂坪公屋居民收到超惊喜「今年竟然系…大！」 惹网民羡慕︰我条邨无
房署大派神秘礼物？秀茂坪公屋居民收到超惊喜「今年竟然系…大！」 惹网民羡慕︰我条邨无
生活百科
13小时前
买楼收租属不智投资｜曾智华
买楼收租属不智投资｜曾智华
投资理财
20小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
16小时前