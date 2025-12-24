英联赛杯｜水晶宫95分钟扳平 阿仙奴互射12码险胜晋4强

阿仙奴今晨于英格兰联赛杯8强，被水晶宫于95分钟追平。两军于互射12码，要射到第8轮才分出胜负，最终阿仙奴险胜8：7，4强对手将是车路士。今场最黑仔当数水晶宫的麦辛斯拿确斯（Maxence Lacroix），他摆乌龙兼射失12码。

惊险晋联赛杯4强。路透社

拿确斯于互射12码即时死亡阶段射失，水晶宫出局。路透社

阿仙奴将于车路士争入决赛。路透社

拿确斯今场相当黑仔。路透社

今场的高潮出现在比赛末段，「兵工厂」于80分钟凭死球开纪录。一次右路角球，卡拉费奥利迎顶顶中水晶宫球员身上，皮球反弹到祖利安添巴面前，后者起脚再省中人，水晶宫守将拿确斯伸脚欲解围，岂料将皮球踢入己队网窝。但水晶宫于95分钟戏剧扳平，一次左路罚球，谢法臣拿马迎顶，门前的马克古希加一脚，为水晶宫扳平1：1，两军需要以互射12码分胜负。

拿确斯摆乌龙兼射失12码

阿仙奴先射，两军前15脚均射入网。今场最黑仔当数拿确斯，80分钟摆乌龙之后，于互射12码为水晶宫射失；阿仙奴的威廉沙列巴于第8轮中鹄，及后操刀、必须射入的拿确斯起脚射门将的右下角，阿仙奴门将艾利沙巴拿加捉到路扑出，水晶宫于互射12码以7：8落败出局。阿仙奴则晋级4强，将于车路士争入决赛。