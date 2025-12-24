Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联兵源短缺 明奈、舒克斯1月出走机会冻过水

足球世界
更新时间：07:08 2025-12-24 HKT
发布时间：07:08 2025-12-24 HKT

曼联受到非洲国家杯和伤兵增加的问题影响，失宠战将明奈和约舒亚舒克斯力争1月出走似乎冻过水。其中明奈因为队长般奴费南迪斯受伤，《Sky Sports》评论指没有任何情况显示这名英格兰中场有机会离队。

艾摩廉：明奈要为份工而战

「红魔鬼」今周将于「拆礼物日」斗纽卡素，除了B费于上场英超受伤需要避战，领队鲁宾艾摩廉亦证实明奈将因伤缺阵。明奈今季未尝在英超正选上阵，艾摩廉解释是因为他需要与B费争位，而不起用B费的可能甚低。艾摩廉表示：「明奈需要为他的工作而战，以20岁之龄在曼联坐后备，我认为不是坏事。我记得C朗、朗尼、华朗等等都试过。」

B费受伤 明奈转会希望幻灭

如今B费受伤，预料将要休息数场，明奈若然伤愈有望迎来上阵机会。这名英格兰中场一直希望离队争取上阵机会，有传他心仪拿玻里，但《Sky Sports》指在B费受伤后，明奈于1月出走愿望幻灭，「艾摩廉希望明奈留队，而般奴有机会在1月缺阵数场，想像不到任何情况会令曼联放走明奈。若他之后伤愈，或许是他重新加入曼联正选的机会」。

至于另一失宠战将舒克斯，今季上阵机会同样不多，近来因为些斯高早前受伤而获得机会；但些斯高已经复出。一直盛传舒克斯亦希望出走，但曼联或者会留待较后时间才决定。目前麦比奥莫和阿密特迪亚路正出战非洲国家杯，曼联目前又正争购般尼茅夫的施美安，所以曼联希望延迟决定舒克斯的未来。

