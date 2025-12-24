英超｜曼联赛程调动或趁空档赴沙特踢友赛 计划仍有一变数

曼联早前已传出可能会在季中，前赴沙特友赛掘金。由于「红魔」赛程的调动，计划有可能于2月中实现，但这视乎曼联于足总杯的情况。

2月有约两周空档

曼联今季没有欧战，赛程本身已经比较松动，早前曾传出季中或到沙特踢友赛掘金，对手或包括基斯坦奴朗拿度领军的艾纳斯。现在曼联因为赛程调动，于2月中确实有大约两周的空档期。「红魔」将于2月10日斗韦斯咸，至于斗爱华顿一役调动到2月23日，两场之间大概13日的时间，正好可以安排前赴沙特阿拉伯踢友赛。

曼联或趁季中空档赴沙特踢友赛。路透社

关于季中友赛，艾摩廉早前表示「必须这样做」。路透社

艾摩廉指希望与世界各地球迷相聚。路透社

或要出战足总杯第4圈

但是，这个计划仍然有一个变数。曼联将于1月中出战足总杯第3圈，主场斗白礼顿。若然过关，下一圈的赛程将会安排于2月14日踢，有可能会影响曼联到沙特友赛的计划。领队艾摩廉早前被问到季中友赛的可能性，他表示：「我们必须这样做。当我们无缘欧战时，就清楚有很多事情要处理。我们有球迷、有预算，必须在许多方面作出补偿。所以我们一定要做，也会去做。我们希望能与世界各地的球迷相聚。如果非做不可，你就必须设法在赛程中找到空档去完成。」