英超｜伊沙克重创须养伤数月 史洛特轰云达云「鲁莽」

利物浦今夏以1.25亿镑收购的阿历山大伊沙克，上仗英超被热刺守将云达云夹脚后重创。「红军」领队史洛特昨日出席记者会时炮轰云达云「鲁莽」，热刺领队汤马士法兰克则为爱将辩护。

伊沙克被云达云铲伤。路透社

伊沙克射门后被云达云夹中脚。路透社

云达云表示只是希望阻挡射门，并不希望令伊沙克受伤。路透社

史洛特轰云达云鲁莽，汤马士法兰克为爱将护航。路透社

云达云：只想挡他射门 不希望令他受伤

史洛特在记者会提及伊沙克的伤势：「这将是需要长期休养的伤势，会达到数个月。这对他和球队都是极大的失望。」伊沙克是在上场英超斗热刺，起脚射门时被云达云落铲夹中脚，后者解释：「我并不希望令他受伤，或者做任何事伤害他。我只是希望阻挡他的射门，他的脚落地正好在我双脚之间，有一点不幸。我有传短讯给他，希望他早日康复。他亦有感谢我的讯息并且回复。」

汤帅：云达云只是尽守卫责任阻射门

但史洛特对云达云这次拦截并不高兴：「对我来说，这是鲁莽的拦截。我想我已经讲了很多关于沙维西蒙斯的犯规（同一场踩中云迪积克小脚，被直接红牌赶离场），我觉得那个拦㘽完全不是有意，那样的拦截亦永远不会造成受伤。但云达云那一脚，铲10次会有10次造成球员重伤。」热刺领队汤马士法兰克则为爱将辩护：「明显地我不同意（史洛特的说法）。我们在讨论一名守将，尽全力去阻止入球。不幸地伊沙克的脚在云达云双脚之间落地，令这看起来更为严重。我相信这是任何一名守将的自然反应。」