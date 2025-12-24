Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜伊拉奥拿：无法控制施美安的未来 车路士查询后放弃争逐

足球世界
更新时间：05:24 2025-12-24 HKT
发布时间：05:24 2025-12-24 HKT

般尼茅夫的安东尼施美安（Antoine Semenyo）争夺战继续，领队伊拉奥拿（Andoni Iraola）昨日出席记者会时表明希望爱将留队，但坦言「无法控制未来的事」。据《Sky Sports》称，车路士一度加入争逐施美安的行列，但不久后已经放弃。

施美安获多支豪门球会争逐。路透社
施美安有为期10日的6500万镑买断条款。路透社
伊拉奥拿坦言无法控制施美安的未来。路透社
「希望能留住他，但无法控制将来」

伊拉奥拿表示：「安东尼施美安目前是己队球员，他的表现非常出色。我担心的是，这些事情不会影响到他。他的表现一直都非常出色，也全心投入球队，我希望能留住他，但有些事并不在我们的掌控之中。对我来说，安东尼的表现非常好，由开季到现在，一直保持非常稳定的状态。」伊拉奥拿对于能否留住施美安，似乎信心不大：「他对我们非常重要，不只是数据，还有很多其他方面。夏季转会窗时有很多动作，我也不知道冬季转会窗会发生什么事。讲到底，合约签了，并是双方都高兴的。我希望不会失去他，但我也不知道，我无法控制将来。」

车路士锋线兵源足够

据报目前曼联、曼城和利物浦正在争逐施美安，昨日《Sky Sports》称车路士也一度问价，但及后已经放弃收购。报导指车路士会方放弃收购的原因，是阵中锋线深度已经足够，毋须再增添新兵；目前「蓝战士」有高尔彭马、阿历真度加拿祖、柏度尼图、艾斯达华奥、杰坦斯和利安戴纳等等。

