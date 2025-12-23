Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿士东维拉「杀人诛心」 豪取10连胜再抽爆曼联「剪发哥」

足球世界
更新时间：20:50 2025-12-23 HKT
发布时间：20:50 2025-12-23 HKT

英超战场不仅球赛激烈，场边的「嘴炮」同样火花四射。阿士东维拉刚以 2：1 击败曼联，气势如虹，各项赛事已豪取10连胜。赢波心情大好，维拉官方社交媒体小编更忍不住「抽水」，矛头直指一位知名曼联球迷——「剪发哥」Frank Ilett。

这位网红球迷曾立下「曼联要连赢5场才剪头发」的誓言，结果已经 443 天未踏入理发店。维拉官方 X 帐号（前 Twitter）在赛后发帖庆祝胜利之余，更在留言区「点名」调侃：「That united fan could've had two haircuts.（这个成绩已足够那位曼联球迷剪两次头发。）」

官方帐号神抽 曼迷续翻历史

留言区同样热闹非凡。一位球迷上载「剪发哥」近照，感谢维拉「拯救了他的头发」。另一位自称曼联球迷的网民则愤然留言：「I will be there for your downfall, I swear.（我发誓，我一定会见证你衰落的时候。）」。也有人延续曼联球迷「翻历史」的传统，表示如今支持曼联就像在 2015-16 球季支持维拉一样——当季维拉在英超垫底并降班收场。

多名网民对维拉小编的「神抽水」拍案叫绝，甚至呼吁球会为这位小编加薪。

