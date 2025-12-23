美斯｜美斯胞妹遇严重车祸脊椎骨折 并无生命危险但婚礼要煞停
发布时间：17:33 2025-12-23 HKT
阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的胞妹玛莉亚苏尔（Maria Sol Messi）早前在美国迈亚密遇上严重车祸，导致身体多处受伤，包括脊椎骨折及烧伤，据其母亲透露女儿没有生命危险，但原定于明年一月初举行的婚礼需紧急煞停。
驾车失控撞墙 脊椎脚跟骨折
据阿根廷著名电视节目主持人迪比图(Angel de Brito)透露，他已与美斯的母亲取得联系，并确认了此不幸消息。美斯母亲指32岁的玛莉亚苏尔目前已脱离危险期，但将需要一段漫长的康复期。
消息指，事发时玛莉亚苏尔正驾驶一辆小型货车，期间突然晕倒，导致车辆失控撞向墙。迪比图引述美斯母亲的讯息称：「玛莉亚苏尔情况尚可，但她有两节脊椎骨折，脚跟及手腕亦有骨折。她还遭受了烧伤，而烧伤的治疗亦非常困难。」
婚礼急煞停
据悉玛莉亚苏尔已返回阿根廷家乡罗沙里奥开始其康复疗程。她原定于明年1月3日，在家乡与未婚夫、现任国际迈亚密U19梯队教练团成员艾利兰奴(Julian Arellano)举行婚礼，如今因车祸关系，婚礼将会延期。
