西甲｜皇马天才前锋安迪历转投里昂 借用性质效力半年

足球世界
更新时间：12:26 2025-12-23 HKT
发布时间：12:26 2025-12-23 HKT

法甲球会里昂周二宣布，已与西甲豪门皇家马德里达成协议，将以租借形式签下有「巴西神童」之称的前锋安迪历（Endrick），为期六个月。这位19岁的天才射手，将在下半季披上里昂的9号球衣，期望透过在法甲争取更多上阵时间，以争取代表巴西国家队出战明年夏天世界杯。

皇马苦无机会 毅然出走法甲

自从沙比阿朗素（Xabi Alonso）今夏接掌皇马帅印后，安迪历在「银河舰队」的机会寥寥可数，在西甲及欧联仅各上阵一次。为了其国家队前途，他迅速同意了这次外借的安排。里昂方面，在夏季转会窗失去了拿卡锡迪（Alexandre Lacazette）及米卡达迪斯（Georges Mikautadze）两名前锋后，一直希望增强锋线实力，安迪历早已是他们的头号目标。

纯租借半年 皇马无意放人

据转会专家罗马诺（Fabrizio Romano）透露，这次交易为期六个月的纯租借，不包含任何买断条款。显然，皇马高层仍然视安迪历为球会未来的重点球员，无意将其永久出售，其合约直至2030年才届满。
据悉，里昂将为这次租借支付100万欧罗(约915万港元)的费用。这位巴西神童的加盟，将大大增强里昂在下半季的攻击力。

