英超｜富咸凭争议12码1:0胜森林 占美尼斯12码百发百中

足球世界
更新时间：11:17 2025-12-23 HKT
发布时间：11:17 2025-12-23 HKT

富咸周一晚在英超护级大战中，凭借前锋鲁尔占美尼斯（Raul Jimenez）在上半场射入一记具争议的12码，主场以1:0险胜诺定咸森林，森林输波后进一步逼近降班漩涡。

VAR改判十二码成转捩点

森林今仗作客克拉文农场球场（Craven Cottage），若能取胜便可超越富咸升上第15位，暂时远离降班威胁。然而，比赛的转捩点发生在上半场补时阶段，富咸的巴西翼锋奇云山度士（Kevin）在禁区内被对方中场杜格拉斯路尔斯（Douglas Luiz）从后勾跌。球证最初未有示意，但VAR覆核后，改判十二码。墨西哥射手占美尼斯操刀，以一个标志性的停顿步，轻松骗过对方门将约翰域陀（John Victor），射入全场唯一入球。
上周六英超爱华顿对阿仙奴的比赛中，曾出现类似的犯规，但当时VAR却未有判罚；故今次判决惹来争议。

占美尼斯十二码全中

这个入球是占美尼斯今季的第4个联赛入球，亦是他为富咸主射的第11个十二码，并全部命中，命中率高达100%，堪称球队的「刽子手」。连同今仗森林英超作客富咸已录得4连败，虽然仍以5分优势领先降班区内的韦斯咸，但球队低迷的状态，实在令人担忧。

