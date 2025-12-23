Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联中场线明夏重组 目标买两人

足球世界
更新时间：07:39 2025-12-23 HKT
发布时间：07:39 2025-12-23 HKT

曼联中场线明年夏天可能有不少变动。卡斯米路合约将完结，明奈因上阵机会不足或离队，乌加迪表现未达预期，令曼联开始思考明年夏天转会窗的买人计划。据《Goal.com》的报导指，「红魔」将以收购两名中场为目标。

队长般奴费南迪斯于上场英超前阿士东维拉，因伤于半场退下火线，预料要休息数场；另一中场明奈亦在该仗前因为操练受伤而避战。「拆礼物日」曼联将主场迎战纽卡素，这两名中场球员势要缺阵，好消息是卡斯米路停赛后可以复出，另外还有乌加迪可以选择。但上场兵源不足下，艾摩廉要起用两名青训小将，他虽然在赛后表示不会因此于1月冬季转会窗急忙买人，但明年夏季需要补充中路线兵源，似乎已成为曼联转会计划其中一个重点。

乌加迪表现未如理想。路透社
乌加迪表现未如理想。路透社
卡斯米路与曼联的合约将于明年夏天完结。路透社
卡斯米路与曼联的合约将于明年夏天完结。路透社
B费早前表示会方一度想卖走他。路透社
B费早前表示会方一度想卖走他。路透社
明奈或会出走。路透社
明奈或会出走。路透社

卡斯米路即将完约 明奈或出走

B费早前指曼联会方曾想将他卖到沙特阿拉伯联赛，是因艾摩廉挽留才留在曼联。至于明年2月便34岁的卡斯米路，其合约将于明年夏天到期，暂时未有续约的消息。至于去年加盟的乌加迪，表现未如预期，今季只共4次正选上阵，这4场曼联均吞下败仗，据报艾摩廉对于他已经失去信心。至于20岁的明奈今季因为上阵机会不足，一直传出希望出走，盛传他在刚过去的夏季转会窗曾经要求离队，直至现在他仍希望他投增加上阵时间，到明年夏天明奈是否在曼联仍是未知数。

曼联盼减薪金支出

曼联过去7年只签下两名中场中路球员，正是卡斯米路和乌加达。但在这些不明朗因素下，曼联已经计划明年夏天的转会窗，目标收购两名中场中路球员，观察名单包括诺定咸森林的艾利诺安达臣、水晶宫的华顿和白礼顿的巴利巴等等。除了买人之外，曼联还希望减少球员薪金的支出，除了B费和卡斯米路是目前球员最高薪球员，还有外借的拉舒福特和查顿辛祖如果离队，将可以释放更多资金；这4人的周薪相信达到或接近30万镑。至于新买的球员，预料都将不会成为队内顶薪球员。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
17小时前
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
影视圈
10小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
19小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
15小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
15小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
18小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
19小时前
荔景邨12岁童晚饭期间疑不满被踩脚 擸菜刀袭15岁胞姊 涉伤人被捕
突发
8小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
2小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT