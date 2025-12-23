英超｜曼联中场线明夏重组 目标买两人

曼联中场线明年夏天可能有不少变动。卡斯米路合约将完结，明奈因上阵机会不足或离队，乌加迪表现未达预期，令曼联开始思考明年夏天转会窗的买人计划。据《Goal.com》的报导指，「红魔」将以收购两名中场为目标。

队长般奴费南迪斯于上场英超前阿士东维拉，因伤于半场退下火线，预料要休息数场；另一中场明奈亦在该仗前因为操练受伤而避战。「拆礼物日」曼联将主场迎战纽卡素，这两名中场球员势要缺阵，好消息是卡斯米路停赛后可以复出，另外还有乌加迪可以选择。但上场兵源不足下，艾摩廉要起用两名青训小将，他虽然在赛后表示不会因此于1月冬季转会窗急忙买人，但明年夏季需要补充中路线兵源，似乎已成为曼联转会计划其中一个重点。

乌加迪表现未如理想。路透社

卡斯米路与曼联的合约将于明年夏天完结。路透社

B费早前表示会方一度想卖走他。路透社

明奈或会出走。路透社

卡斯米路即将完约 明奈或出走

B费早前指曼联会方曾想将他卖到沙特阿拉伯联赛，是因艾摩廉挽留才留在曼联。至于明年2月便34岁的卡斯米路，其合约将于明年夏天到期，暂时未有续约的消息。至于去年加盟的乌加迪，表现未如预期，今季只共4次正选上阵，这4场曼联均吞下败仗，据报艾摩廉对于他已经失去信心。至于20岁的明奈今季因为上阵机会不足，一直传出希望出走，盛传他在刚过去的夏季转会窗曾经要求离队，直至现在他仍希望他投增加上阵时间，到明年夏天明奈是否在曼联仍是未知数。

曼联盼减薪金支出

曼联过去7年只签下两名中场中路球员，正是卡斯米路和乌加达。但在这些不明朗因素下，曼联已经计划明年夏天的转会窗，目标收购两名中场中路球员，观察名单包括诺定咸森林的艾利诺安达臣、水晶宫的华顿和白礼顿的巴利巴等等。除了买人之外，曼联还希望减少球员薪金的支出，除了B费和卡斯米路是目前球员最高薪球员，还有外借的拉舒福特和查顿辛祖如果离队，将可以释放更多资金；这4人的周薪相信达到或接近30万镑。至于新买的球员，预料都将不会成为队内顶薪球员。