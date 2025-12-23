非洲国家杯｜沙拿91分钟轰绝杀球 埃及2：1反胜津巴布韦

利物浦球星穆罕默德沙拿抛开球会的风波，今晨代表埃及出战非洲国家杯。他于91分钟射入绝杀球，助埃及以2：1反胜津巴布韦，于B组旗开得胜。

津巴布韦20分钟开纪录

沙拿于利物浦经历了被贬后备、震撼发言、将帅和解，他在「红军」以2：0击败白礼顿一役，后备落场献助攻，之后便到国家队报到，出战非洲国家杯。今晨埃及于首战斗津巴布韦，20分钟先失守。津巴布韦凭杜比（Prince Dube）的入球打开纪录，并以1：0领先完半场。

津巴布韦于20分钟先开纪录。法新社

马穆殊于64分钟为埃及扳平。法新社

沙拿于91分钟射入绝杀球。法新社

埃及于B组旗开得胜。法新社

埃及下场斗南非

埃及下半场反扑，先是64分钟由效力曼城的马穆殊（Omar Marmoush）接应长传，于左路窄位抽网顶入网，为埃及扳平1：1。埃及今场35次起脚，最终于91分钟绝杀对手，全取3分，靠的是沙拿的入球。穆斯塔法穆罕默德（Mostafa Mohamed）于禁区顶头槌跣后，禁区内的沙拿楔前抢先一步控下皮球，并随即起左脚，射近柱破网。埃及最终以2：1反胜津巴布韦，于B组旗开得胜。同组另一场，南非以2：1击败安哥拉。埃及下一场将于26日与南非对战。