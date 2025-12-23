英超｜利物浦证伊沙克足踝受伤兼腓骨骨折 已做手术未有复出时间表

利物浦前锋阿历山大伊沙克（Alexander Isak）上场英超斗热刺一役，入波时被铲中伤出。利物浦今晨发表声明，证实这名瑞典前锋足踝受伤兼腓骨骨折，并已经做完手术，暂时未有复出时间表。

英超上阵10次2入球1助攻

伊沙克今夏以1.25亿镑由纽卡素转会利物浦，但由于转会前为逼「喜鹊」放人公开表示离队意愿，与球会关系破裂，他一度只是独自操练。伊沙克最后如愿加盟利物浦，但季初状态不足，9月17日欧联斗马德里体育会，才演出「红军」地标战。但亦由于季前操练不足，这名天价前锋的表现不如预期，近仗更先列后备；他今季于英超上阵10次仅有2入球1助攻，欧联上阵5次未开斋，联赛杯则有1个入球。

伊沙克上场英超斗热刺伤出。路透社

利物浦证实伊沙克足踝受伤兼腓骨骨折，已做手术。路透社

伊沙克起脚破网，但被云达云夹中脚受伤。路透社

伊沙克于上轮英超以2：1击败热刺一役，半场后备上阵，更于56分钟为球队打开纪录，球队最终以2：1胜出 。但他亦因为这次射门，被热刺守将云达云夹中脚；伊沙克射门后倒地，最后需要两名军医搀扶下步行离场，领队史洛特赛后已表示爱将的伤势似乎不妙。利物浦今晨发表声明，说明伊沙克的伤势：「经过检查诊断后，今日已经完成手术，伤势为足踩受伤并伴随腓骨骨折。目前未有复出时间表。」早前据指伊沙克或要养伤3个月。