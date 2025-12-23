Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦证伊沙克足踝受伤兼腓骨骨折 已做手术未有复出时间表

足球世界
更新时间：06:18 2025-12-23 HKT
发布时间：06:18 2025-12-23 HKT

利物浦前锋阿历山大伊沙克（Alexander Isak）上场英超斗热刺一役，入波时被铲中伤出。利物浦今晨发表声明，证实这名瑞典前锋足踝受伤兼腓骨骨折，并已经做完手术，暂时未有复出时间表。

英超上阵10次2入球1助攻

伊沙克今夏以1.25亿镑由纽卡素转会利物浦，但由于转会前为逼「喜鹊」放人公开表示离队意愿，与球会关系破裂，他一度只是独自操练。伊沙克最后如愿加盟利物浦，但季初状态不足，9月17日欧联斗马德里体育会，才演出「红军」地标战。但亦由于季前操练不足，这名天价前锋的表现不如预期，近仗更先列后备；他今季于英超上阵10次仅有2入球1助攻，欧联上阵5次未开斋，联赛杯则有1个入球。

伊沙克上场英超斗热刺伤出。路透社
伊沙克上场英超斗热刺伤出。路透社
利物浦证实伊沙克足踝受伤兼腓骨骨折，已做手术。路透社
利物浦证实伊沙克足踝受伤兼腓骨骨折，已做手术。路透社
伊沙克起脚破网，但被云达云夹中脚受伤。路透社
伊沙克起脚破网，但被云达云夹中脚受伤。路透社

伊沙克于上轮英超以2：1击败热刺一役，半场后备上阵，更于56分钟为球队打开纪录，球队最终以2：1胜出 。但他亦因为这次射门，被热刺守将云达云夹中脚；伊沙克射门后倒地，最后需要两名军医搀扶下步行离场，领队史洛特赛后已表示爱将的伤势似乎不妙。利物浦今晨发表声明，说明伊沙克的伤势：「经过检查诊断后，今日已经完成手术，伤势为足踩受伤并伴随腓骨骨折。目前未有复出时间表。」早前据指伊沙克或要养伤3个月。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
15小时前
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
影视圈
9小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
18小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
13小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
14小时前
荔景邨12岁童晚饭期间疑不满被踩脚 擸菜刀伤15岁胞姊 涉伤人被捕
突发
6小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
17小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
17小时前
TVB上位小花庄子璇样貌再进化？惊变V面大眼「韩妹样」 网民：完全认唔出
TVB上位小花庄子璇样貌再进化？惊变V面大眼「韩妹样」 网民：完全认唔出
影视圈
12小时前
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮｜Juicy叮
时事热话
15小时前