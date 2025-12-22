英超｜神奇队长谢拉特撑史洛特领利物浦走出困局 红军需要愿当任何岗位

利物浦近期战绩低迷，领队史洛特（Arne Slot）帅位备受压力，红军「神奇队长」谢拉特（Steven Gerrard）日前在电视节目上公开表态，力撑史洛特能带领球队走出困境，同时亦直言自只要利物浦需要他，他愿意以「任何身份」重返母会，为红军分忧解难。

愿为红军赴汤蹈火

谢拉特在TNT体育的节目中，毫不掩饰对母会的热爱，表示随时愿意返母会帮忙：「无论何时何地，无论去哪个部门，我都愿意为利物浦效力，为球队分忧解难。」尽管表达了回归的意愿，但这位红军神奇队长强调绝非想「落井下石」：「我不希望史洛特被解雇，我希望他能解决目前的困境，带领球队走出低谷，重塑利物浦的辉煌。就在四五个月前，利物浦夺得联赛冠军时，我还在整座城市里欢欣雀跃。我是一名利物浦球迷，我一心为球队好。但如果利物浦在任何时候、任何岗位需要我，我都会义无反顾地挺身而出。」

反思执教维拉操之过急

此外，谢拉特亦罕有地深入反思了自己当年在阿士东维拉执教的失败经历。他坦承自己在第二个赛季时「操之过急」，导致最终黯然下台：「到了执教的第二个赛季，我本想著我们已将维拉从第17位带到了前列位置，球队正处于良性发展轨道上。但我们的赛季开局极为糟糕…到了10月末，当球队势头尽失时，我就感觉自己已经无力回天了。」

他更自我剖析道：「我觉得自己当时操之过急，过快地改变了维拉的内部氛围，也触怒了更衣室里太多人，这让我深受打击。」