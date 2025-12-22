Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜哥迪奥拿勒令曼城球员控制体重 圣诞假后增磅三公斤即弃用

足球世界
更新时间：13:21 2025-12-22 HKT
发布时间：13:21 2025-12-22 HKT

曼城主帅哥迪奥拿（Pep Guardiola）为免球员于圣诞假期过度放纵狂欢，向球员发出严厉警告，若在假期中暴饮暴食，回来时体重增加三公斤，将会被直接剔出下场对阵诺定咸森林的大军名单。

严止球员假期过份放纵

曼城上周六虽然以3:0轻松击败韦斯咸，在积分榜上以2分紧追榜首的阿仙奴，但哥迪奥拿对球队的表现却非完全满意，更直言部分环节踢得不好。为了警惕球员，他不仅取消了原定的周日假期，更透露了一个严格的「体重监控」计划。每位球员在周五（赛前）都磅了重，哥迪奥拿说：「他们在25号（圣诞节）归队时，我会控制著他们增加了多少公斤。在他们放假三天后，我想看看他们回来时的状态。」

「增磅三公斤就留在曼市」

这位以治军严格见称的领队，毫不客气地划下「红线」：「他们可以吃，但我会控制他们。我必须为对阵诺定咸森林的比赛作出挑选。想像一下，如果一个球员现在状态完美，但他回来时却重了三公斤，那么，他将会留在曼彻斯特，他不会随队去诺定咸森林。」

不满表现取消假期

哥迪奥拿透露在击败韦斯咸后，球员曾向他请求在周日放假一天，但他断然拒绝。他说：「球员们请求我（周日）放假一天，我说不，因为你们踢得不够好。」哥帅安排球队在周日进行恢复性训练，然后才给予球员三天假期，让他们与家人共度圣诞。

