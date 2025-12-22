Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜巴塞2：0十人维拉利尔 联赛8连胜续领先皇马4分

足球世界
更新时间：06:42 2025-12-22 HKT
发布时间：06:42 2025-12-22 HKT

巴塞隆拿今晨于西甲作客维拉利尔，以2：0击败对手。巴塞隆拿联赛8连胜，榜首续领先次席的皇家马德里4分。

拉芬夏12码中鹄开纪录

上半场9分钟，巴塞后防出现险象。古巴斯在己队后场的传球，被维拉利尔球员截到，主场随即反击，最后艾约斯佩雷斯于禁区顶推过巴塞守将谢拉特马田后，起右脚烫远柱，皮球被巴塞门将祖安加西亚没收。巴塞1分钟后获得12码，拉芬夏比洛尼于右路推进入禁区，被高美沙拿伸脚踢跌。拉芬夏亲自操刀中鹄，于12分钟为巴塞打开纪录。拉芬夏之后有梅开二度的机会，但15分钟禁区外起脚中楣弹出。17分钟到维拉利尔「食诈糊」，沙治卡当拿左路急劲传中，逼得巴塞守将摆乌龙；但卡当拿越位在先，入球无效。

拉芬夏为巴塞打开纪录。路透社
拉芬夏为巴塞打开纪录。路透社
耶马助巴塞奠定胜局。路透社
耶马助巴塞奠定胜局。路透社
巴塞2：0击败十人应战的维拉利尔。路透社
巴塞2：0击败十人应战的维拉利尔。路透社

巴塞于39分钟有多踢一人的优势，维拉利尔守将韦加（Renato Veiga）从后铲中拉明耶马，球证直接红牌将韦加逐出场。半场领先1：0的巴塞，于63分钟奠定胜局。耶马于右路扭入禁区内起脚食不应，皮球弹入中路，罗拔利云度夫斯云补中不果，最后法兰基迪庄冷静轻轻交横予耶马，后者一控一射，为巴塞锁定2：0胜局。

维拉利尔西甲6连胜告终

巴塞于西甲自10月26日不敌皇家马德里后，取得8连胜，以15胜1和2负得46分续排榜首，领先次席的皇马4分。维拉利尔则联赛6连胜告终，以11胜2和3负得35分排第4位，但比前3位球队踢少2场。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
14小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
18小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
16小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
17小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
11小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
8小时前
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
影视圈
13小时前
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
时事热话
15小时前
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
19小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
16小时前