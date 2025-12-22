西甲｜巴塞2：0十人维拉利尔 联赛8连胜续领先皇马4分

巴塞隆拿今晨于西甲作客维拉利尔，以2：0击败对手。巴塞隆拿联赛8连胜，榜首续领先次席的皇家马德里4分。

拉芬夏12码中鹄开纪录

上半场9分钟，巴塞后防出现险象。古巴斯在己队后场的传球，被维拉利尔球员截到，主场随即反击，最后艾约斯佩雷斯于禁区顶推过巴塞守将谢拉特马田后，起右脚烫远柱，皮球被巴塞门将祖安加西亚没收。巴塞1分钟后获得12码，拉芬夏比洛尼于右路推进入禁区，被高美沙拿伸脚踢跌。拉芬夏亲自操刀中鹄，于12分钟为巴塞打开纪录。拉芬夏之后有梅开二度的机会，但15分钟禁区外起脚中楣弹出。17分钟到维拉利尔「食诈糊」，沙治卡当拿左路急劲传中，逼得巴塞守将摆乌龙；但卡当拿越位在先，入球无效。

拉芬夏为巴塞打开纪录。路透社

耶马助巴塞奠定胜局。路透社

巴塞2：0击败十人应战的维拉利尔。路透社

巴塞于39分钟有多踢一人的优势，维拉利尔守将韦加（Renato Veiga）从后铲中拉明耶马，球证直接红牌将韦加逐出场。半场领先1：0的巴塞，于63分钟奠定胜局。耶马于右路扭入禁区内起脚食不应，皮球弹入中路，罗拔利云度夫斯云补中不果，最后法兰基迪庄冷静轻轻交横予耶马，后者一控一射，为巴塞锁定2：0胜局。

维拉利尔西甲6连胜告终

巴塞于西甲自10月26日不敌皇家马德里后，取得8连胜，以15胜1和2负得46分续排榜首，领先次席的皇马4分。维拉利尔则联赛6连胜告终，以11胜2和3负得35分排第4位，但比前3位球队踢少2场。