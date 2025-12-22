Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜B费半场伤出料唞数场 艾摩廉：1月不会乱买人

足球世界
更新时间：06:23 2025-12-22 HKT
发布时间：06:23 2025-12-22 HKT

曼联今晨英超以1：2不敌阿士东维拉，更坏消息是队长般奴费南迪斯于半场伤出。领队艾摩廉赛后预计，爱将需要休养数场，但强调冬季转会窗不会因兵源短缺而乱买人，以免重蹈覆辙。

明奈操练受伤不入大名单

「红魔鬼」赛前已有中场明奈因为操练受伤，没有列入大军名单。昨仗B费于40分钟拉伤，自行将皮球踢出横边界外，及后走路并不自然。他挨到完上半场之后退下火线，由利辛度马天尼斯入替。伤兵增加，还有3名战将由非洲国家杯暂时离队下，艾摩廉今场后备起用了两名青训小将，包括名宿费查的儿子积克费查（Jack Fletcher）和舒亚拉基（Shea Lacey），两名均是18岁并司职中场，同样是首次为曼联一队上阵。

费查儿子首为一队披甲

艾摩廉赛后谈及B费的伤势时表示：「般奴的伤势我们需要检查，我认为是软组织受损，他需要休养数伤，但我们再看看检查结果。去年我们面对同样的情况，但这并没有杀死我们，这个情况会令我们更坚强。小将们今场表现很好，我们需要以手上有的球员去继续作战，没有任何借口，并尝试赢出下一场。作为领队会希望好好保护小将，希望将他们放在不会承受太多的处境。今天他们表现很好，并会继续进步。」

艾摩廉：不会乱买人重蹈覆辙

曼联下一场将于「拆礼物日」主场斗纽卡素，预料B费和明奈均未能赶及复出，艾摩廉表示会「寻找解决方法」。但1月冬季转会窗临近，艾摩廉表明不会因为兵源短缺而乱买人：「我们不能做的是，到了1月便因紧急情况，把所有事情一次过完成，结果犯下错误，然后重蹈覆辙。如果必须承受痛苦，球会的利益必须放在首位。当然，我们需要抢分，可以感受到的是，接下来将是一段艰难的时期。」

