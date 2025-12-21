Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿迪达喜见约基利斯破入球荒 有助球队重整攻力

足球世界
更新时间：20:17 2025-12-21 HKT
发布时间：20:17 2025-12-21 HKT

阿仙奴主帅阿迪达(Mikel Arteta)喜见前锋约基利斯(Viktor Gyokeres)打破入球荒，直言对球队士气与攻力重建有关键作用。阿迪达形容这球「不只是入球，更是一种释放」，并强调：「我们一直相信他，他亦需要这一球来证明自己属于这个层次。」

奥迪加特让射12码

这位瑞典前锋在对爱华顿一战中射入全场唯一入球，为兵工厂带来宝贵三分，亦结束个人连续5场入球荒。值得一提的是，该球12码原本由队长马田奥迪加特(Martin Odegaard)主射，但他主动让贤予约基利斯操刀，显示球队上下对这位新兵的支持与信任。阿迪达补充：「这是我们团队文化的体现，大家都知道他需要这一球，这样的举动对整支球队来说意义重大。」

约基利斯回勇有助兵工厂争标

这一入球不仅为约基利斯重拾信心，更为阿仙奴的进攻线注入新动力。在布卡约沙卡(Bukayo Saka)与右比尔马天尼利(Gabriel Martinelli)近期状态起伏之际，兵工厂急需一个稳定的得分点，而约基利斯的回勇正好填补这个空缺。阿迪达亦坦言：「他在训练场上的表现一直很出色，这次终于转化为比赛入球，对他本人和整支球队都非常重要。」

