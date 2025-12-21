英超｜阿仙奴圣诞冠军冇有怕！ 阿迪达：专注自己懒理曼城

阿仙奴在击败爱华顿后，成功锁定英超「圣诞冠军」，惟过去3次最终都未能成功夺标。领队阿迪达（Mikel Arteta）赛后表示，这份送给球迷的圣诞礼物，证明了球队近年来稳定的高水平表现。他强调，球队不会理会竞争对手曼城的赛果，只会专注于自身的表现，并呼吁全队上下好好享受赢波的过程。

四年内三当圣诞冠军

这是阿仙奴在过去四个赛季中，第三次以榜首姿态迎接圣诞节。对于这项成就，阿迪达显得相当自豪：「这充分显示了我们球队稳定的水平和出色的表现。在这个联赛里要做到这一点，是非常非常困难的，这意味著球队一直保持在巅峰状态。」

他续说：「我们需要好好享受赢波的过程，不管是比赛顺利的时候，还是遇到困难的时候。大家要一起保持积极的能量，继续为下一场比赛全力以赴。」

懒理曼城战果 专注自身表现

在阿仙奴比赛前，竞争对手曼城已率先取胜，一度在积分上施加压力。对此，阿迪达显得相当淡然：「我们并不会去过多关注这些情况，我知道你们（传媒）会关注。我们唯一能掌控的就是自己的表现和比赛结果。我们清楚这个赛季会有多漫长、这个联赛的竞争会有多艰难。就是这样，享受每一天，尽自己最大的努力，剩下的就听天由命吧。」

享受旅程 吁球员保持积极

对于今季能否最终修成正果，打破冠军荒，阿迪达未有作出正面承诺，反而更著重球队的心态：「你必须学会享受赢波的过程，在这个过程中，会有艰难的时刻，当然也会有美妙的时刻。这些都是追求胜利所必须经历的一部分。所以我们要一场一场地去认真踢比赛，好好享受这个过程。」