英超｜红军亿元神锋伊沙克惨被踢伤 史洛特：不祥预兆！

利物浦周六作客热刺的英超大战，瑞典前锋阿历山大伊沙克（Alexander Isak）后备上阵仅10分钟便为球队打开纪录，但他入球的同一时间被对方守将云迪云（Micky van de Ven）踢伤，需由两名队医扶离球场。赛后红军领队史洛特（Arne Slot）坦言，球员入球后无法坚持比赛，通常不是一个好兆头。

入球英雄变伤兵

伊沙克下半场入替右闸干拿巴特利（Conor Bradley），上阵不久便有所斩获，接应队友华迪斯（Florian Wirtz）的妙传，以一记强劲的射门攻破热刺大门。然而，他起脚时被对方中坚云迪云飞铲踢中，瑞典人应声倒地状甚痛苦，最终无法坚持比赛，需由两名队医搀扶离场，由费林邦（Jeremie Frimpong）入替。

史帅：「通常不是好事」

对于伊沙克的伤势，领队史洛特赛后难掩忧虑之情，他说：「我们需要等待和观察，但当一名球员必须离场时，这从来都不是好事。」史洛特在赛后记者会上进一步解释：「我没有关于他的最新消息，但如果一个球员入了球然后受伤，并且没有再回到球场上，甚至没有尝试回来，例如干拿巴特利就曾尝试过，但我最终还是要换走他。如果一个球员连尝试回到场上的意欲都没有，那通常不是一件好事。这只是一种直觉，没有任何医疗根据。我还没有和他谈过这件事。」