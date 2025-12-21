Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜艾基迪基奠胜球惹争议 强调入球前无犯规

足球世界
利物浦周六英超作客2:1力挫热刺，抢得宝贵三分。然而，前锋艾基迪基（Hugo Ekitike）为红军顶入的奠胜球引发巨大争议。热刺守将基斯甸罗美路（Cristian Romero）投诉在防守时被对方侵犯在先，但艾基迪基强调自己没有犯规，只是判断传中落点比对方更佳。

罗美路投诉被推撞

利物浦今仗反客为主，由两名前锋阿历山大伊沙克（Alexander Isak）和艾基迪基连入两球领先至2:0。李察利臣（Richarlison）之后为热刺破蛋仍负1:2。不过，赛后艾基迪基的头槌入球惹争议，慢镜头显示他在争顶时与罗美路有身体接触，后者随即倒地，艾基迪基则轻松顶入。罗美路赛后向球证投诉被推撞在先，但球证未有理会。

艾基迪基指判断传中较对手好

艾基迪基赛后表示：「这是比赛的一部分。他是后卫，我是前锋。我对传中的判断比他做得更好，所以我抢到了球。这就是我入球的原因。那是他的意见，我的意见是，那是一记很棒的传中，一个幸运的头槌，但我做了正确的事情。」

承认非最佳状态 胜利最重要

对于球队的整体表现，这位法国前锋坦承并非最佳状态：「这不是我们最好的一场比赛，一场艰难的比赛，但我们控制了战局。下半场末段很困难，因为他们压了上来，并且入了球。但我们保住了赛果，带著胜利回到利物浦，这才是最重要的事情。」艾基迪基坦承人多打人少亦没有优势：「他们在主场作赛，球迷推动著他们，他们有更多的能量。这让比赛变得更困难，所以你必须踢得聪明，为每一个球而战。」

