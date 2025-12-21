英超｜艾摩廉吁明奈专注场上表现 懒理转会「噪音」

曼联20岁新星明奈（Kobbie Mainoo）今季长坐冷板凳心生离意，更引发其家人公开抗议。主帅鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）周五终于开腔，他搬出C朗拿度、朗尼等名宿的往事，力劝这位小将毋须为担任后备而感到羞耻，并敦促他专注于场上表现，无视外界关于其前途的废话和噪音。

「C朗、朗尼都坐过冷板凳」

明奈今季英超未曾正选上阵，仅11次后备上场，有传意甲的拿玻里已准备在一月转会窗将其罗致。对此，艾摩廉直言：「明奈需要为他的位置而战。我认为，当你20岁时，在曼联担任后备并不是一件坏事。我记得C朗拿度也曾坐在后备席，朗尼有时也是，华朗（Juan Sebastian Veron）甚至没有上阵机会。」

艾摩廉强调，他并非刻意要打压这位新星：「我不是想对明奈说『你是一个大牌球员，让我们把他放在后备席上来证明些什么』。不，我说的正好相反。我只是有时候不派他上阵，因为我认为他不是正选的合适人选。」

把握机会证明自己

随著中场大将卡斯米路（Casemiro）停赛，明奈有望在周日作客阿士东维拉的比赛中获得正选机会。艾摩廉指出：「或许下一场，周日的比赛他就会正选。如果他踢得好，就会向所有人展示『这个家伙不能把我剔出球队』，而我将会为此感到非常高兴。我只想赢得比赛，并向球员们展示，只要你把事情做对了，无论你的名字是什么，你都会上阵。」

懒理其兄抗议 吁专注足球

对于明奈的同父异母兄弟早前在看台上穿上「#FreeKobbieMainoo」（释放明奈）T恤抗议一事，艾摩廉显得相当淡然，更以自己昔日的经历作比喻：「我在士砵亭时也遇过这种情况，我哥哥在网上写了一些东西，我必须为此回应。我的解释是，他有他的生活，他有他的意见，这与我无关。所以，我对明奈也会这样做。他要为自己的行为负责，而他最近的行为就是在比赛中踢得很好，我只专注于此。让我们继续努力避免那些废话和噪音。」