西甲｜皇家马德里2：0西维尔 麦巴比生日入波平C朗纪录

足球世界
更新时间：07:38 2025-12-21 HKT
发布时间：07:38 2025-12-21 HKT

皇家马德里主将基利安麦巴比27岁的生日礼物，是平基斯坦奴朗拿度一年入59球的队史纪录。这名法国前锋今晨带领皇马，主场以2：0击败十人应战的西维尔，他在比赛中射入12码。

皇马于38分钟打开纪录，祖迪比宁咸接应右路罚球顶破西维尔大门。西维尔于68分钟踢少个，马卡奥泰斯拿铲跌比宁咸，领第2面黄牌被逐。皇马于84分钟由洛迪高高斯博得12码，麦巴比操刀中鹄。皇马最终以2：0击败西维尔，以13胜3和2负得42分续排次席，落后榜首的巴塞隆拿1分但踢多场。西维尔则以6胜2和9负得20分，暂列第9位。

麦巴比生日入波平C朗纪录。路透社
比宁咸为皇马打开纪录。路透社
麦巴比于2025年为皇马入59球。路透社
2025年入59球 「平C朗纪录深感荣幸」

12月20日正是麦巴比的生日，27岁的他于2025年为皇马射入59球，平了C朗于2013造出的纪录，并列为一年入球最多的皇马球员。麦巴比赛后表示：「今天是个特别的日子，因为是我的生日。我自小就梦想在生日时踢一场职业足球比赛，效力皇马亦是梦想成真。赢波非常重要，以入球作为今年的结尾，并取得正面的赛果。」他谈及纪录：「不可思议，第一年就做到C朗一样的事，他是我的偶像，亦是皇马史上最佳球员，是世界足球的指标。我深感荣幸。」

