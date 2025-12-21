Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜车路士连追两球2：2纽卡素 逃过输12码 贺维：球证明显犯错

足球世界
更新时间：06:58 2025-12-21 HKT
发布时间：06:58 2025-12-21 HKT

车路士昨晚于英超作客纽卡素，落后两球下，下半场连入两球扳平，最终两军以2：2言和。今场有一个争议判决，车路士守将查洛巴于54分钟撞跌安东尼哥顿，但没有被判罚；前英超球证甸恩认为「100%是12码」，纽卡素领队艾迪贺维亦表示「球证明显犯错」。

越位技术故障须人手画线

纽卡素于4分钟打开纪录，一次右路传中，安东尼哥顿于尾柱近门施射，但车路士门将罗拔山齐士挡出，但皮球落在禾达美迪面前，后者轻松近门补中。禾达美迪于20分钟再入一球，今次是左路来自哥顿的传中，禾达美迪揳前加一脚，再次攻破山齐士的十指关。由于「半自动越位技术」（Semi-Automated Offside Technology）故障，现场花了大量时间，以人手画线的方式判断禾达美迪是否处于越位位置，最终入球获判有效。纽卡素半场领先2：0。

查洛巴撞开哥顿没判罚 甸恩：100%是12码

车路士于下半场49分钟先追一球，列斯占士主射罚球，纽卡素门将兰斯达尔飞到尽仍无法阻止皮球入网。54分钟，纽卡素中场哥顿于禁区内接应直线，被杜利奥查洛巴（Trevoh Chalobah）横身撞开，VAR简单翻看后同意球证判决，没有判罚12码。为《天空体育》评述的前英证球证甸恩认为这球理应是12码：「他没有尝试去波，只是撞开哥顿，100%是12码。」

班尼斯末段两次黄金机会

逃过一劫的车路士，于66分钟扳平。门将山齐士生波快开，祖奥柏度心口一控随即转身，并盘球入纽卡素禁区，单刀射破兰斯度尔十指关。纽卡素之后有黄金机会，先是78分钟，哈维班尼斯接应直线近乎单刀，但列斯占士回身快、出脚准，铲走班尼斯的脚下球。85分钟，再次是班尼斯的机会，他接应右路传中，于远柱无人看管下第一时间撞射，皮球仅仅斜出。纽卡素的最后一击，班尼斯突破车路士防线，但被占士疑似从后拉跌，但经VAR翻看后没有判罚。

车路士与纽卡素踢成2：2完场，「蓝战士」赛后录得8胜5和4负得29分，暂列第4位。纽卡素则以6胜5和6负得23分暂列第11位。纽卡素领队艾迪贺维（Eddie Howe）认为球证在查洛巴的判决是明显犯错：「当进入VAR翻看，而当然他们会仔细查核，我以为判决一定会被推翻，因为非常明显地查洛巴一心只向住哥顿。」

