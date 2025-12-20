英超｜伊沙克坦承自己和利物浦同陷低潮 有信心凭经验走出困局

英超卫冕冠军利物浦今季表现反复，战绩未如理想，今夏以破英超转会费纪录加盟的瑞典前锋伊沙克（Alexander Isak）接受访问时坦承球队正经历一段困难时期。他直言，无论是球队整体还是他个人，都处于「慢热」状态，但他强调，职业生涯总有起伏，现在需要做的就是努力走出困境。

伊沙克：球队慢热，我也一样

自新帅史诺特（Arne Slot）上任后，利物浦在战术上作出重大调整，加上新兵仍在适应，旧将亦要学习新角色，球队的磨合期显得异常漫长。伤病问题更令情况雪上加霜，球队一直未能找到比赛节奏，信心亦显得脆弱。

当被问及球队问题的根源时，伊沙克坦言：「我认为没有（一个简单的答案）。球队方面，很明显一直很慢热，但足球就是这样。总有一些球队状态火热，而另一些则较慢热。关键在于如何扭转局面。对我来说也一样，这不是我职业生涯中第一次经历这样的时期，或者状态不佳。足球生涯就是这样运作的，你必须努力从中奋斗出来。」

「永不太高，永不太低」

对于球队的挣扎，伊沙克承认，新阵容难以产生即时的化学作用：「你总是希望一切都能顺畅，但不是所有事情都按计划进行，你必须接受现实。」这位瑞典国脚认为，经验让他学会了如何更好地应对逆境：「这来自于经验，正如我所说永远不要太高涨，也永远不要太低落。努力找到那种平衡，这是我觉得自己做得更好的地方。」

作为卫冕冠军，利物浦今季已多次失分，更一度跌至联赛榜下半版，外界对其重建步伐是否过急、耗费是否过高的质疑声音此起彼落。伊沙克的这番话，无疑是希望外界及球迷能给予球队更多耐性，并表达了球员们希望扭转劣势的决心。