沙特职｜C朗拿度又头痕！艾纳斯再收FIFA转会禁令

足球世界
更新时间：20:37 2025-12-20 HKT
发布时间：20:37 2025-12-20 HKT

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的沙特豪门艾纳斯（Al-Nassr）再惹麻烦！国际足协(FIFA)周五更新官方登记册，将艾纳斯列入禁止注册新球员的球会名单，意味著该队在一月转会窗将无法「买人」增兵。禁令的生效日期为12月19日，但结束日期却是「直至另行通知」，为球队下半季的部署蒙上巨大阴影。

疑欠债不还被施禁令

事实上，这已非艾纳斯首次触犯FIFA的规定而遭受处罚。去年七月，即C朗加盟后仅数个月，球会便因2018年收购前锋穆沙（Ahmed Musa）的转会费问题，被FIFA施加了类似的注册禁令。
当时，球会被指拖欠前球会李斯特城一笔约39万镑(约406万港元)的表现挂钩附加条款费用。尽管FIFA早在2021年已发出警告，但艾纳斯仍未按时支付，最终触发了注册禁令。该次禁令在艾纳斯迅速支付约200万欧罗(约1800万港元)欠款后，很快便被解除，未有对球队造成重大影响。

禁令结束日期待定

然而，历史似乎再次重演。今次的禁令与上次一样，原因很可能与财务问题有关，而非体育层面的违规。FIFA官方文件将禁令的结束期标示为「直至解除」，而非固定的转会窗数目，这种不确定性令球会管理层极为关注，因为他们早已为下半季的组军计划作准备。
值得留意的是，除了艾纳斯，另外三家沙特球会艾沙比（Al Shabab）、达马克（Damac）及艾利雅德（Al Riyadh）亦同时被列入禁令名单，显示FIFA正加强对沙特联赛球会财务状况的监管。
鉴于上次的经验，外界预计只要艾纳斯能尽快履行其未尽的财务责任，禁令仍有机会在转会窗结束前被解除，但无疑已为球队的增兵计划带来极大困扰。

