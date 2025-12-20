足总杯｜10人理文3:0淘汰九龙城闯八强 朱兆基：完成上半季目标 中前场拟再引援

「冠忠巴士60周年足总杯」首圈首战今日假青衣运动场上演，理文在上半场补时基高里领红被罚出场的情况下，下半场需以十人应战，仍以3:0击败易帅后走势不俗的九龙城，强势晋级八强。此役亦是理文2025年的最后一战，全队赛后围圈高唱欢呼，主帅朱兆基盛赞球员在少打一人下依然执行到位，并指球队已达成开季前订下的上半季目标，同时透露下半季计划于中前场再增一名外援。

理文今仗开局即掌握主导。第26分钟，米基尔操刀「十二码」冷静射入先开纪录；其后44号杜素诺夫把握角球攻势后柱撞入，半场已领先至2:0。惟上半场补时基高里因严重犯规领红，理文下半场需十人应战。少打一人未有影响节奏，第69分钟艾华顿门前把握米基尔左路传中再添一城，最终理文以3:0完胜，稳步闯入足总杯八强。

赛后朱兆基对球队表现予以肯定：「无论上半场11人，还是下半场10人，我觉得我们都做到了部署的东西，今日球员的纪律性很高。」他续指，今仗结束亦意味上半季告一段落，「整体成绩令人满意，过程仍有提升空间，但不论联赛或足总杯，我们都保持不错的竞争力。今场踢完，上半季的目标算是完成。」

谈到兵源部署，朱兆基透露下半季将考虑再添一名外援，重点放在中前场位置：「不是说要替换谁，今年7个外援都达到我们的要求。后防人手充足、外援后卫亦足够强，现时外援招揽仍在磋商中，希望尽快达成合作。」理文晋级后，八强对手为标准流浪，球队期待延续胜势。

记者：杨功煜