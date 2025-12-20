Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联有意将鲁宾尼维斯带回英超 超笋价与B费组成葡萄牙中场双核

足球世界
更新时间：10:00 2025-12-20 HKT
发布时间：10:00 2025-12-20 HKT

英国《每日邮报》周四报导，曼联有意在1月转会市场从沙特阿拉伯豪门希拉尔，签下葡萄牙中场鲁宾尼维斯(Ruben Neves)。由于此子本身希望离队，其合约又仅余半年，红魔只需2000万镑就可将这名踢过狼队6年的28岁中场带回英超，与队长般奴费南迪斯 (Bruno Fernandes)组台葡萄牙中场双核。

曼联正在寻找防守型中场

曼联目前中场兵源薄弱，尤其防守性中场，只有老将卡斯米路可当大任，曼纽尔乌加迪迟迟未适应英超节奏，所以球队希望在1月转会市场签下一名擅于防守和扫荡，兼具备良好对抗性的中场，目标除了现役英超兵阿当华顿、艾利诺安达臣、祖奥高美斯和卡路士巴利巴外，还有曾在狼队踢了6年的鲁宾尼维斯。

希拉尔叫价2,000万镑

鲁宾尼维斯于2023年夏天以4,700万镑转投希拉尔，其合约于明年夏天届满。据报这名28岁葡萄牙中场希望离队重返英超，球会为免人财两失，同意在今夏以约2,000万镑的价位放走他，引来曼联的兴趣。此子对抗和覆盖范围大的特点，十分符合红魔的要求，更重要是其转会费低，曼联可以轻松组成葡萄牙中场双核。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
17小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
18小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
16小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
15小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
4小时前
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影视圈
12小时前
台北狂徒袭捷运双站，丢烟雾弹、随机斩人。 中时
01:10
台北随机伤人案｜27岁逃兵役男子张文丢烟雾弹斩死3人 遭警包围堕楼轻生
即时中国
16小时前
台北随机伤人案｜麦当劳女店员急落闸救10人命获大赞 星巴克卷门成「救命墙」
即时中国
8小时前
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
即时中国
3小时前
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
1小时前