英超│曼联有意将鲁宾尼维斯带回英超 超笋价与B费组成葡萄牙中场双核

英国《每日邮报》周四报导，曼联有意在1月转会市场从沙特阿拉伯豪门希拉尔，签下葡萄牙中场鲁宾尼维斯(Ruben Neves)。由于此子本身希望离队，其合约又仅余半年，红魔只需2000万镑就可将这名踢过狼队6年的28岁中场带回英超，与队长般奴费南迪斯 (Bruno Fernandes)组台葡萄牙中场双核。

曼联正在寻找防守型中场

曼联目前中场兵源薄弱，尤其防守性中场，只有老将卡斯米路可当大任，曼纽尔乌加迪迟迟未适应英超节奏，所以球队希望在1月转会市场签下一名擅于防守和扫荡，兼具备良好对抗性的中场，目标除了现役英超兵阿当华顿、艾利诺安达臣、祖奥高美斯和卡路士巴利巴外，还有曾在狼队踢了6年的鲁宾尼维斯。

希拉尔叫价2,000万镑

鲁宾尼维斯于2023年夏天以4,700万镑转投希拉尔，其合约于明年夏天届满。据报这名28岁葡萄牙中场希望离队重返英超，球会为免人财两失，同意在今夏以约2,000万镑的价位放走他，引来曼联的兴趣。此子对抗和覆盖范围大的特点，十分符合红魔的要求，更重要是其转会费低，曼联可以轻松组成葡萄牙中场双核。